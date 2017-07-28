Чиновники оборзели 5 Владимир Шанцев, ucpb.org

28.07.2017, 13:55

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Владимир Шанцев

Фото: DW

Пора им напомнить, что хозяин в стране – народ.

Два года назад шесть с половиной тысяч жителей Могилева потребовали от властей очистить Святое озеро-излюбленные место летнего отдыха могилевчан. К тому времени озеро находилось в бедственном состоянии, и требовало принятия срочных мер.

Уже тогда ответ горисполкома был лишь бы какой. Было сказано, сколько к купальному сезону на берегу озера установлено раздевалок, лежаков, а также при этом сообщалось, что установили 16 знаков "Купание запрещено". Очевиден полный абсурд. С таким же успехом лежаки и раздевалки можно было установить и в центре города. Озеро загрязнено, от него просто воняет, так что на раздевалки и другое для купания деньги потрачены впустую.

Тем не менее, в ответе сказано, что начата комплексная работа: будет привлечен научно-исследовательский институт для изучения проблемы, будет разрабатываться проектно-сметная документация, определяться источники финансирования и затем будут выполнены необходимые работы. В общем, после глупостей с выбрасыванием денег на ветер вырисовывались радужные перспективы.

22 июня этого года я занес в Могилевский горисполком коллективное обращение с требованием отчитаться, что сделано за 2 года по очистке Святого озера.

Ответ, за которым я 27 июля сходил в Могилевский горисполком, хуже никакого. Во-первых, это гораздо позже всех установленных законом сроков на обращения граждан, ответ я должен был получить через 15 дней.

Про шесть с половиной тысяч подписей чиновники давно забыли, многочисленные публикации на эту тему в средствах массовой информации, в том числе и государственных, горисполком игнорирует, об экологической катастрофе он, видимо, ничего и не подозревает.

Вопрос - почему? Мои наблюдения таковы. На обращения граждан этой власти наплевать.

Приехал в прошлом году Колин папа в Могилев, ляпнул, что не хватает городу лоска, и чиновники, сломя голову, бросились выполнять очередную прихоть барина. Огромные деньги вбуханы в тротуары вдоль минского шоссе, где никто не живет, хотя в самом городе на дворовых территориях черт ноги поломает. А триумфальная арка на въезде из Минска населению нужна вообще в последнюю очередь. Но чиновников проблемы населения не интересуют. В стране депутаты и чиновники назначаются, а не избираются, а для назначенного главное- отчитаться перед своим начальником. А прежде всего нужно выполнить волю одного, возомнившего себя вообще хозяином страны, который живет в другом, параллельном мире.

Однако хозяином в стране по Конституции является народ.

Давайте напомним об этом оборзевшим чиновникам. Своей кампанией против ненавистного декрета №3 мы доказали, что мы на стороне народа и готовы отстаивать его интересы, несмотря на дубинки, аресты, тюрьмы и штрафы.

Владимир Шанцев, ucpb.org