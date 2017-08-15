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Солодуха подарил сам себе машину и поблагодарил за это белорусов

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  • 15.08.2017, 21:41
  • 7,653
Александр Солодуха
Фото: ctv.by

Cегодня у певца сразу два юбилея – 30-летие творческой деятельности и 25-летие хита «Здравствуй, чужая милая».

Певец Александр Солодуха – поистине отдельный редкий вид белоруса, который умеет радоваться жизни и благодарить окружающих, пишет kyky.org.

Сегодня он опубликовал на своей странице вот такой пост: «Дорогие друзья! По случаю двух грандиозных юбилеев – 30-летия моей творческой деятельности и 25-летия мегахита «Здравствуй, чужая милая» я решил подарить себе новую машину Nissan x-trail. Спасибо всем Вам, дорогие беларусы за то, что вы у меня есть! С уважением Александр Солодуха».

На днях Солодуха выступил на Дне огурца в Шклове.


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