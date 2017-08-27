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Литва начинает радиовещание на Беларусь и Россию

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  • 27.08.2017, 10:52
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На новом радиопередатчике будут транслироваться программы «Радио Свобода» на русском и белорусском языках.

29 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс примет участие в торжественном запуске среднечастотного радиопередатчика дальнего радиуса действия, который Литовской Республике передали Соединенные Штаты Америки, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Литвы.

В официальной части мероприятия также примет участие глава технически-информационной службы Совета руководителей вещания (BBG) Андре Мендес, министр связи Литвы Рокас Масюлис, депутаты Сейма, представители государственных учреждений и посольства США в Литве.

Через радиопередатчик типа Nautel NX-200, установленный на станции радиотелецентра Литвы в Вешинтах (Viešintos) Аникшчайского района, будут транслироваться программы «Радио Свобода» на русском и белорусском языках, предназначенные для аудитории в России, Беларуси и Украине. Этот передатчик мощностью 200 киловатт заменит старый 75-киловаттный передатчик, который работал в Ситкунах (Каунасский район) более 40 лет.


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