Бывшие руководители Нацбанка будут управлять БСБ Банком 6 3.08.2017, 21:08

Председателем правления БСБ Банка назначен Сергей Дубков, в набсовет банка войдет Надежда Ермакова.

Об этом tut.by рассказали несколько информированных собеседников.

«Решения приняты в рамках программы по стабилизации работы банка. Приход этих банкиров должен успокоить рынок и придать импульс в развитии», — сказали собеседники. По их информации, речи о смене акционеров не идет.

Напомним, в июне Нацбанк отозвал у БСБ Банка лицензию на работу с депозитами физлиц. В итоге они сняли со счетов около 55 млн рублей. Аудиторы видели риск «дальнейшего оттока средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Регулятор высказал мнение, что все «недостатки исправляемы».

Официально подтвердить эти назначения вечером в четверг не удалось. Кадровые изменения должны быть обнародованы на сайте банка 4 августа.

БСБ Банк почти год работал без председателя правления банка. Летом 2016 года этот пост покинул Виталий Казбанов, который не прошел спецкомиссию Нацбанка.

Сергей Дубков переходит в БСБ Банк с поста заместителя председателя правления Белинвестбанка, который занимал около двух лет. До этого он 17 лет проработал на руководящих должностях в Нацбанке: был главным экономистом, помощником и главным советником председателя правления, начальником Главного управления банковского надзора. С 2010 по 2015 год являлся зампредом правления. Сергей Дубков — кандидат экономических наук, окончил БГУ, аспирантуру БГЭУ, Финансовый университет при правительстве России.

Надежда Ермакова возглавила главный банк страны в 2011 году после 15 лет управления Беларусбанком. После отставки осенью 2014 года без работы находилась недолго. С 2015 года Ермакова является председателем набсовета Банка БелВЭБ (бывший Белвнешэкономбанк).

БСБ Банк по размеру активов на 1 июня 2017 года занимал 17-е место в банковской системе Беларуси (доля активов банка в банковской системе составляла 0,4%). Нормативный капитал банка составлял 56,6 млн рублей.