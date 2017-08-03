Бывшие руководители Нацбанка будут управлять БСБ Банком

Бывшие руководители Нацбанка будут управлять БСБ Банком6
- 3.08.2017, 21:08
Председателем правления БСБ Банка назначен Сергей Дубков, в набсовет банка войдет Надежда Ермакова.
Об этом tut.by рассказали несколько информированных собеседников.
«Решения приняты в рамках программы по стабилизации работы банка. Приход этих банкиров должен успокоить рынок и придать импульс в развитии», — сказали собеседники. По их информации, речи о смене акционеров не идет.
Напомним, в июне Нацбанк отозвал у БСБ Банка лицензию на работу с депозитами физлиц. В итоге они сняли со счетов около 55 млн рублей. Аудиторы видели риск «дальнейшего оттока средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Регулятор высказал мнение, что все «недостатки исправляемы».
Официально подтвердить эти назначения вечером в четверг не удалось. Кадровые изменения должны быть обнародованы на сайте банка 4 августа.
БСБ Банк почти год работал без председателя правления банка. Летом 2016 года этот пост покинул Виталий Казбанов, который не прошел спецкомиссию Нацбанка.
Сергей Дубков переходит в БСБ Банк с поста заместителя председателя правления Белинвестбанка, который занимал около двух лет. До этого он 17 лет проработал на руководящих должностях в Нацбанке: был главным экономистом, помощником и главным советником председателя правления, начальником Главного управления банковского надзора. С 2010 по 2015 год являлся зампредом правления. Сергей Дубков — кандидат экономических наук, окончил БГУ, аспирантуру БГЭУ, Финансовый университет при правительстве России.
Надежда Ермакова возглавила главный банк страны в 2011 году после 15 лет управления Беларусбанком. После отставки осенью 2014 года без работы находилась недолго. С 2015 года Ермакова является председателем набсовета Банка БелВЭБ (бывший Белвнешэкономбанк).
БСБ Банк по размеру активов на 1 июня 2017 года занимал 17-е место в банковской системе Беларуси (доля активов банка в банковской системе составляла 0,4%). Нормативный капитал банка составлял 56,6 млн рублей.