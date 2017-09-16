Гандболисты БГК имени Мешкова обыграли победителя Лиги чемпионов-2015/16 1 16.09.2017, 20:42

ФОто: bgk-meshkova.com

Брестские гандболисты с домашней победы стартовали в групповой стадии Лиги чемпионов.

В матче 1-го тура брестчане на домашней площадке взяли верх над польским «Виве» из Кельце — победителем Лиги чемпионов сезона-2015/16.

Это первая в истории брестского клуба победа над «Виве», пишет tut.by.

БГК — «Виве» — 28:25 (15:11)

16 сентября. ДС «Виктория» им. А.П. Мешкова.

БГК им. МЕШКОВА: Пешич, Миятович; Рутенко (2), Кулак (2), Шкуринский (5), Потеко, Никуленков (5), Стойкович (3), Шумак, Вукич (2), Проданович, Горак, Разгор, Игропуло (5), Джорджич (2), Шилович (2)

«Виве»: Шмаль, Ивич; Юрецки (3), А. Дуйшебаев (4), Кус (1), Агинагальде (2), Билецки (3), Яхлевски (1), Штрлек (1), Янц (3), Лиевски (2), Юркевич, Зорман, Мамич (1), Бомбач (2), Джукич (2)