Пропавшего в Беловежской пуще мальчика ищут уже 2 тысячи человек 14 23.09.2017, 14:43

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Фото: TUT.by

Это самая масштабная поисковая операция в нашей стране.

Пропавшего в Беловежской пуще мальчика ищет уже 2 тысячи человек — столько людей вышло сегодня утром на общее построение, передает Еврорадио.

В деревню Новый Двор Свислочского района едут люди со всей Беларуси, ожидается прибытие подкрепления из Витебска и Гомеля.

10-летнего Максима Мархалюка ищут спасатели, военные, милиция, пограничники, лесники, а также волонтеры, действия которых координирует поисково-спасательный отряд "Ангел".

Над лесом летают три беспилотника, некоторые волонтеры объезжают территорию на квадроциклах.

Ночью поиски не прекращаются — специалисты с тепловизорами идут в лес и ищут ребенка.

Мальчик пропал в Беловежской пуще в минувшую субботу вечером. Около 20.00 он поехал на велосипеде в стороны леса у деревни Новый Двор и исчез. Милиционеры нашли в лесу его велосипед.

Всех, кто может знать о местенахождения мальчика, просят позвонить по телефонам 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82, или связаться с милицией по номеру 102.