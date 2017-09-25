Создано генетическое древо языков мира 12 25.09.2017, 19:08

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Фото: io9.gizmodo.com

Белорусский и украинский языки расположены на одной ветви.

Иллюстратор Минна Сандберг (Minna Sundberg) изобразила лингвистическое дерево, в котором проявились интересные связи между различными языками, пишет io9.gizmodo.com.

На основе исследовании Ethnologue Мина проиллюстрировала, как все основные европейские, и даже многие восточные языки, сгруппированы в индоевропейские и уральские «семьи». На рисунке ветви деревьев представляют языковые группы, листья — языки.

Дерево развития языков мира. Фото: io9.gizmodo.com

Но даже этой подробной схемой автор не смогла охватить огромное количество языков: «В одной только индоевропейской семье буквально сотни языков, и на этой странице я не могла разместить их, поэтому большинство языков, на которых говорит менее 1 млн человек, сюда не попало».

Примечательно, что крона славянских языков делится на четыре крупные ветви. В одной — польский, словацкий и чешский, в другой — русский, а третья объединяет белорусский и украинский языки. Еще одна, «балканская ветвь», содержит 6 славянских языков: боснийский, хорватский, сербский, болгарский, македонский и словенский.