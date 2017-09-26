Павел Северинец: Остается поднять «веселого Роджера» над зданием Министерства информации 26.09.2017, 10:59

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Ананич считает выставление частного телефонного разговора на обозрение миллионов - абсолютно разрешенным.

Об этом в «Фейсбуке» написал сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец:

- Министр информации Беларуси Лилия Ананич ответила мне на обращение в деле публикации телефонного разговора с лидером «Молодого Фронта» Дмитрием Дашкевичем в фильме «Звонок другу», показанном весной по БТ.

По словам Ананич, публикация аудио частного телефонного разговора в эфире государственного телеканала не является нарушением закона. Для каких-то мер ответственности в отношении БТ, подытоживает Ананич, нет оснований.

Ответ министра информации можно полностью публиковать в рубрике "Ноу комент". В центре Европы неожиданно развернулось целое пиратская государство. У вас воруют вашу частную беседу, ее выставляют в эфир на обозрение миллионов, и - барабанная дробь! - правительство официально признает это абсолютно разрешенным! Остается поднять "Веселого Роджера" над зданием Министерства информации на проспекте Победителей, 11 и хором, всем министерствам, затянуть песню "Пятнадцать человек на сундук мертвеца." Капитан Флинт отдыхает.