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СК возбудил уголовное дело по исчезновению мальчика в Беловежской пуще

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  • 26.09.2017, 11:27
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Фото: tut.by

Поиск 10-летнего Максима Мархалюка остается самым резонансным в Беларуси.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения десятилетнего Максима Мархалюка в Свислочском районе. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель СК Иван Носкевич, сообщает tut.by.

— Сегодня мы возбудили уголовное дело в соответствие со ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса, — сказал глава СК.

Он пояснил, что если в течение 10 дней после официального заявления о безвестном исчезновении местонахождения лица не установлено, то ч.2 ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса позволяет принять решение о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения.

По его словам, сегодня нет данных о том, что пропавший в Свислочском районе ребенок стал жертвой преступления.

Поиск Максима Мархалюка остается самым резонансным в Беларуси. В Беловежской пуще с 16 сентября идет поисковая операция. Вчера на месте работали около 500 человек: волонтеры, сотрудники МЧС, милиции, лесники и местные жители. Поиски продолжались в районе деревни Новый Двор, около местечка Терасполь и в лесу, который примыкает к основной трассе. В штабе сообщили, что поисковики уже дошли до того максимального расстояния, которое мог бы преодолеть ребенок. Некоторые участки обследуются не один раз.


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