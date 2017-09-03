Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко 15 3.09.2017, 8:14

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Диктатору лучше уйти и не мешать белорусам.

Когда власть не в состоянии решить проблемы экономики, ей приходится заниматься шаманским камланием и призывами на помощь мистических «суперсил».

В последние дни у Лукашенко часто проскальзывали мысли о разных «столпах», каждый из которых может подпереть ветшающее здание авторитарной экономики. Пока наконец в пятницу, 1 сентября, он не разродился «триединой» формулой «процветания». Оказывается, все, что нужно Беларуси – это суперкомбайн, суперавтомобиль и супертрактор.

О своем «секретном оружии» диктатор рассказал– ни много, ни мало – ученикам Минского государственного автомеханического колледжа, которых посетил в честь Дня знаний. Могут ли эти три «супер» действительно стать основой развития страны? На этот вопрос Charter97.org отвечает экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Хочу заметить, что такое частое употребление слова «супер» - это из детского лексикона 8-10-12-летних мальчиков. Это они любят говорить о «суперсиле», «супермене» и прочих вещах, почерпнутых из компьютерных игр и интернета.

Так как у меня сын по возрасту совпадает с Колей Лукашенко, то я точно знаю, откуда взялась эта терминология.

С другой стороны, я очень польщен тем, что Лукашенко заговорил о том, что нужно делать электромобили по принципу тех, которые создает Илон Маск. Потому что уже два года я не устаю повторять, что Беларуси надо отказаться от таких глупостей 19-го века, как аграрная экономика или тракторно-комбайный «прорыв».

Давно пора было делать такие вещи, как 3D-производство, информационные технологии и электротранспорт. Я рад, что весь перечень того, что должно стать основой экономики, взят из моих работ. Художнику всегда приятно, когда делают копии с его картин.

Другое дело, что Лукашенко уже опоздал с концентрацией на этих трех отраслях. В России тихо, без заявлений о «супертракторах» и «суперкомбайнах» уже вовсю делают беспилотную технику. Без лишнего афиширования там создают комбайны, работающие без человека на GPRS и электронных картах. За этой техникой – будущее. И это уже пару лет назад надо было делать в Беларуси, чтобы не оказаться в исторической яме со своими тракторами и старыми дяденьками на тракторах.

Так что слова в целом правильные.

- Последуют ли за ними такие же правильные действия?

- Это очень большой вопрос. Все это можно сделать, только если не привлекать к этому Минский тракторный завод, «Гомсельмаш» и тому подобное. Это потребует создания совершенно новых производств и новых предприятий.

Кроме того, такое производство потребует совершенно новых людей у руля страны. Тут уже нынешний премьер-министр Андрей Кобяков не годится. Надо смотреть еще шире: чтобы создать суперкомбайн, надо упразднить вообще всех чиновников из нашего правительства и заменить их совершенно новой командой. К управлению страной должны прийти совершенно новые люди.

- Готовы ли власти к таким переменам?

- Все мы смотрели видео, как Лукашенко копает на своем участке картофель. Он вместе с Колей делает это так же, как в 1970 году я делал со студентами на картошке. Меня несколько удивило, что спустя 47 лет, как в заколдованном круге, происходит одно и тоже. Технология за полвека не изменилась: копалка, ручная уборка, фиолетовые мешки и прочее.

Если Лукашенко сам использует технологии 47-летней давности, то очевидно, что ему очень трудно будет сосредоточиться на более умных вещах, таких как электротранспорт, ИТ-технологии, 3Д-принтеры и так далее.

Получается, что ему надо либо радикальным образом меняться, что сомнительно, либо уходить. Причем уходить вместе с Колей.