Александр Невзоров: «Слава Украине!» — вот как я здоровался с российскими министрами 5 10.01.2018, 17:18

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Александр Невзоров

Известный публицист рассказал о своем социальном эксперименте.

Странно, что россияне не считают за врага ИГИЛ, который их подрывает, а считают врагом Америку, которая многократно их спасала и вынимала из чудовищных бедствий, пишет Александр Невзоров для сайта obozrevatel.com.

Советский Союз мог достойно выглядеть во Второй мировой войне только благодаря ленд-лизу. Без американской помощи война закончилась бы в 1942-ом. В 1990-ые годы только гуманитарная помощь Европы и Америки позволила избежать массового голода и абсолютного кошмара. Но с точки зрения сегодняшней России они враги. А ИГИЛ, который реально уничтожает людей, устраивает теракты то в питерском метро, то в московском, то в аэропорту. Вот он является врагом в гораздо меньшей степени.

Я не могу понять русских. Этот народ так и остается для меня загадкой. Вот только это и могу констатировать.

Или вот есть страшное возмущение по поводу танцев Собчак на фоне храма. И это возмущение не утихает. Такая себе социально-пропагандистская дрессировка. Людям же внушили, что плясать на фоне церкви нельзя, и они возмущаются. Завтра им внушат, что это очень хорошо, и они будут восхищаться.

Есть огромное количество не мыслящих и не самостоятельных людей. Они очень быстро меняют свою точку зрения при перемене политического вектора.

Когда все это началось, - я имею в виду события между Россией и Украиной, - я практически во всех госучреждениях и публичных местах России здоровался - знаете, как? Особенно с высокопоставленными чиновниками. Я здоровался - "Слава Украине". И никто никогда не поднял крик, только говорил: "Глебович, тише-тише, ну что ты говоришь"? И хихикали. Было видно, что никакой боли я им не причинил.

Такой эксперимент я ставил многократно с самыми разными людьми самых разных социальных групп и уровней. И всегда видел испуганную, но очень веселую реакцию. И это совершенно не говорит о какой-то ненависти или же о том, что кто-то всерьез считает Украину врагом. Вот не видел я этого ни разу. А это люди от министров и до губернаторов и представителей бизнес-элит.

Мне и самому интересно было посмотреть на реакцию, замерять градус злобы, накала страстей. Но было только: "Тише-тише, кто-нибудь услышит". А я говорю: "Надо не так отвечать, надо отвечать "Героям слава", после чего все начинали просто ржать. Это был смех не дьявольский, а просто смех нормального и веселого человека, который понимает трагедию и глупость ситуации и рад, что ему дали хотя бы на секунду нормально вздохнуть.

Поэтому все эти результаты российских опросов… Нет, в целом я им верю, потому что они обречены регистрировать ложь. Не забываем, что у Николая ІІ буквально за несколько месяцев до расстрела был рейтинг 98%. Вот вам и весь ответ.