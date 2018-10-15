Диетологи назвали специю, которая продлевает жизнь 15.10.2018, 10:20

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Одна из самых распространенных специй в домашней кухне может способствовать продлению жизни.

Об этом высказались два эксперта в области здравоохранения диетологи Сара Брюер и Джульетта Келлоу. Они советуют употреблять в пищу черный перец, сообщает healthinfo.ua.

По словам диетологов, черный перец очень полезен для укрепления сердца, поскольку сокращает потребность организма в соли. Перец действует как антиоксидант, лабораторные тесты показывают, что он способен снимать воспаление. С его помощью можно увеличить продолжительность жизни, заявили эксперты.

Как отметили Сара Брюер и Джульетта Келлоу, благодаря своему противовоспалительному эффекту черный перец оказывается эффективным средством против старения. Именно длительное воспаление способствует развитию «возрастных» проблем со здоровьем, таким как заболевания кишечника, некоторые виды рака, деменция и артрит.

«В настоящее время научные исследования предоставляют доказательства потенциальных преимуществ черного перца для здоровья, включая защиту от рака и улучшение памяти», - отметили Брюэр и Келлоу.

В целом, чтобы жить дольше, диетологи настоятельно рекомендуют добавлять к своим блюдам не содержащие соль пряности. Специалисты утверждают, что, как и черный перец, защищающими от рака свойствами обладают имбирь и куркума. Брюэр и Келлоу добавили, что лабораторными исследованиями была выявлена способность куркумина уничтожать раковые клетки в грудной клетке, кишечнике, желудке и на коже, а также купировать рост опухолей. Что касается имбиря, эта специя помогает уменьшить боли, связанные с артритом.