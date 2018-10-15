закрыть
15 октября 2018, понедельник, 12:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Диетологи назвали специю, которая продлевает жизнь

  • 15.10.2018, 10:20
  • 3,131

Одна из самых распространенных специй в домашней кухне может способствовать продлению жизни.

Об этом высказались два эксперта в области здравоохранения диетологи Сара Брюер и Джульетта Келлоу. Они советуют употреблять в пищу черный перец, сообщает healthinfo.ua.

По словам диетологов, черный перец очень полезен для укрепления сердца, поскольку сокращает потребность организма в соли. Перец действует как антиоксидант, лабораторные тесты показывают, что он способен снимать воспаление. С его помощью можно увеличить продолжительность жизни, заявили эксперты.

Как отметили Сара Брюер и Джульетта Келлоу, благодаря своему противовоспалительному эффекту черный перец оказывается эффективным средством против старения. Именно длительное воспаление способствует развитию «возрастных» проблем со здоровьем, таким как заболевания кишечника, некоторые виды рака, деменция и артрит.

«В настоящее время научные исследования предоставляют доказательства потенциальных преимуществ черного перца для здоровья, включая защиту от рака и улучшение памяти», - отметили Брюэр и Келлоу.

В целом, чтобы жить дольше, диетологи настоятельно рекомендуют добавлять к своим блюдам не содержащие соль пряности. Специалисты утверждают, что, как и черный перец, защищающими от рака свойствами обладают имбирь и куркума. Брюэр и Келлоу добавили, что лабораторными исследованиями была выявлена способность куркумина уничтожать раковые клетки в грудной клетке, кишечнике, желудке и на коже, а также купировать рост опухолей. Что касается имбиря, эта специя помогает уменьшить боли, связанные с артритом.


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников