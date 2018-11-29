Украина получила Томос 33 29.11.2018, 20:48

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Архиерейский синод Вселенского патриархата утрвердил текст Томоса о предоставлении автокефалии УПЦ.

Сегодня, 29 ноября, архиерейский синод Вселенского патриархата принял текст Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщает корреспондент телеканала "Прямий" из Стамбула и пресс-служба Вселенского Патриархата.

"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный синод подготовил устав Украинской церкви", - говорится в документе.

"И я могу сказать, что официальное решение от Вселенского патриархата мы уже имеем. Несколько минут назад к нам, ко всем журналистам, которые подстерегают здесь, вышел пресс-секретарь Вселенского патриархата и предоставил вот такой вот пресс-релиз. Могу сказать, что здесь мы имеем три пункта. Конечно, я хочу сделать прежде всего оговорку о том, что этот документ мы только увидели, и надо с ним еще действительно разбираться и всех экспертов расспрашивать. Но я могу уже сказать, что здесь действительно написано то, что нам предоставляется автокефалия, нам предоставляется Томос и предоставляется проект главного документа, проект устава для будущей Украинской автокефальной поместной церкви. То есть этот устав, я так понимаю, должны рассмотреть на объединительном соборе. Но именно дату, которую мы ожидали ... что тут во Вселенском патриархате предоставят дату объединительного собора - пока, насколько я могу анализировать, здесь ее нет. Поэтому, возможно, иерархи именно Украины должны определяться с этой датой.

Я еще раз хочу сказать, что сейчас мы имеем единственный официальный документ. Но я могу сказать, что то решение, которое мы ожидали от этого трехдневного синода, мы его получили. Но еще раз могу сказать, что действительно здесь написано, что Украина получает Томос, Украина получает автокефалию и Украина получает проект основного документа, который будет регулировать основные действия вновь автокефальной поместной православной церкви. Я поздравляю вас. Мы пока не полностью осознаем это событие, которое произошло. Немножко по-другому мы его представляли и надеялись, что, возможно, например, как и в прошлый раз, Эммануил Галльский, возможно, выйдет и зачитает нам. Но есть что имеем. И я считаю, что этот документ - это именно то решение, которое мы ожидали. То есть можем уже радоваться", - сообщила корреспондент "Прямого" Ольга Шилкина из Стамбула.