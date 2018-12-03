закрыть
3 декабря 2018, понедельник, 17:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Как журналисты тестировали новую базу «тунеядцев»

7
  • 3.12.2018, 14:51
  • 4,145
Фото: БелТА

Пробная база данных заработала в Беларуси с 1 декабря.

В Беларуси с 1 декабря запустили базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Теперь белорусы могут онлайн проверить, не включили ли их в базу тунеядцев, — на Едином портале электронных услуг. Tut.by посмотрел, как работает база тунеядцев.

Напомним, физлица могут с 1 декабря посмотреть на Едином портале электронных услуг, включили ли их в базу тунеядцев. По факту услуга стала доступной уже накануне вечером 30 ноября. Для этого нужно будет получить ключ электронной цифровой подписи или уникальный идентификатор, то есть логин и пароль. Они потребуются для ввода в личном электронном кабинете на Едином портале электронных услуг.

Как и где получить логин и пароль?

Один из основных минусов такого способа проверки, не попали ли вы в тунеядскую базу, — необходимость получить пароль и логин. Сделать это можно в службе «Одно окно» по месту жительства или подойти в Национальный центр электронных услуг (Минск, пр. Машерова, 25, пом. 200, отдел продаж и обслуживания клиентов).

Журналисты выбрали первый вариант — заранее обратились в службу «Одно окно», практически сразу же после того, как стало известно, что проверить себя на тунеядство можно онлайн.

В заявлении в «Одном окне» нужно было указать Ф.И.О., дату рождения, паспортные данные, адрес места жительства и адрес фактического проживания, e-mail и номер телефона. При этом надо дать согласие «на проведение сверки указанных сведений с информацией, находящейся в государственных информационных ресурсах (системах), владельцем которых является Министерство внутренних дел».

Получить логин и пароль сразу же не получилось — у операционистов не проходила регистрация на Едином портале электронных услуг. «Вы располагаете временем?» — поинтересовались в «Одном окне». Времени на ожидание не было, поэтому операционисты предложили прислать логин и пароль на e-mail. Позже выяснилось, что некоторые данные — e-mail и номер телефона — указаны были при регистрации неправильно.

Как проверить на портале, не записали ли вас в тунеядцы?

После авторизации на Едином портале электронных услуг нужно выбрать в списке доступных услуг категорию «работа и занятость», код услуги — 3.33.03.2 («Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике»).

После этого нужно кликнуть на «заказать», после чего подтвердить свой заказ. После всех этих манипуляций нужно нажать на «получить», после чего появится информация с номером заказа, датой и временем, а также тем, кто выполнил заказ.

«Нет, Вы не отнесены к не занятым в экономике. Сведения предоставлены за 3-й квартал 2018 года по состоянию на 30 ноября 2018», — проинформировала система.

Напомним, что узнать, не включили ли вас в число тунеядцев, также можно, обратившись в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации — по телефону или в письме, в том числе электронном. При этом нужно будет сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип