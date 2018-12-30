Рабочим МЗКТ перед Новым годом вместо денег выдадут бумажки с цифрой «ноль» 8 30.12.2018, 12:43

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При этом предприятие получает постоянные доходы от сбыта продукции.

Рабочие Минского завода колесных тягачей находятся в неоплачиваемом отпуске с 22 декабря по 14 января.

Перед вынужденным отпуском работники получили аванс, а в день зарплаты вместо денег им вручат чистые квиточки с цифрой 0. Об этом корреспонденту Charter97.org рассказал работник завода.

К слову, МЗКТ – одно из немногих предприятий, чья продукция имеет широкий рынок сбыта, то есть деньги у завода есть.