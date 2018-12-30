Валерий Карбалевич: Зачем Лукашенко ездил в Москву 4 Валерий Карбалевич, «Радио Свобода»

30.12.2018, 14:09

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Валерий Карбалевич

Послесловие к переговорам с Путиным.

«Зачастил ...., надоели друг другу», - сказал Лукашенко в начале встречи с Путиным.

Зачем ездил

Действительно, вопрос, зачем снова встречались правители, когда совсем недавно, на этой неделе, 25 декабря они в течение четырех часов провели обстоятельные переговоры, вполне логичен. Казалось, можно было решить все спорные вопросы.

Ответ очевиден. Новая встреча понадобилось потому, что прошедшая не дала результата. Тогда, после переговоров 25 декабря официальное сообщалось, что договорились создать рабочую группу. Но что она будет обсуждать, когда не договорились о порядке дня, о том, какие вопросы выносятся на обсуждение?

Два подхода

Обращает на себя внимание, что стороны по разному формулируют задачу этой рабочей группы. Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что упомянутая группа создается «для подготовки предложений по интеграции и решения спорных вопросов». То есть, на первом месте именно тема строительства «cоюзного государства».

Белорусские чиновники уклоняются от точного формулирования того, что же они собираются обсуждать.

Эта разница была замечена и сейчас. Владимир Путин в приветственном слове в начале встречи отметил главный вопрос повестки дня переговоров: «Поработаем в направлении развития наших планов в строительстве «союзного государства». Реплики Александра Лукашенко по поводу темы переговоров были более расплывчаты.

На что рассчитывал Лукашенко

Думаю, Лукашенко снова приехал в Москву, чтобы убедить Путина изменить повестку дня переговоров, отказаться от позиции, что российские субсидии Беларуси сохранятся только при согласии Минска на дальнейшую интеграцию с Россией на основе договора о создании «союзного государства» от 1999 года.

Теперь Лукашенко приехал один - в отличие от переговоров 25 декабря на этот раз никакой делегации не было, разговор был один на один. То есть, была еще одна отчаянная попытка договориться «по понятиям». 19 лет это удавалось.

Возможно, расчет был на то, что ультиматум Минске (деньги только в обмен на объединение) выставляли глава правительства Дмитрий Медведев, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов. Сам Путин так четко и категорично на публике вопрос не ставил. Поэтому была надежда, что президент России сможет все отмотать назад, не потеряв лица.

Попытка России уменьшить субсидии - не первая

Следует заметить, что не в первый раз путинская Россия планировала резко сократить субсидии белорусском экономике. Такая попытка была в 2006 году. Она вылилась в белорусско-российскую нефтегазовую войну 2006-2007 годов, перекрытие нефтепровода и другие меры.

Вторая попытка была в 2010 году, ей сопутствовала информационная война, сериал «Крестный Отец».

Обе компании закончились компромиссом, более выгодным Беларуси. Москва отказывалась от радикальных намерений. Вполне логично, что Лукашенко, на основании предыдущего опыта, рассчитывает каким-то образом снова убедить Путина, чтобы тот сохранил схему «дешевые газ и нефть в обмен на поцелуи».

После трех с половиной часов переговоров о результатах ничего не сообщается. Скорее всего, стороны «остались при своих интересах». То есть не договорились.

Что дальше

В ситуации острого конфликта Лукашенко обычно переносит спор в публичную плоскость, начинает ругаться, скандалить, стучать кулаком по столу, апеллировать к «братскому» российскому народу. Может станет пугать Москву выходом из Евразийского экономического союза.

Поэтому будем внимательно слушать. Думаю, скоро услышим много интересного о зловещую и коварную сущность Кремля.

Но что точно можно сказать – стучать дверью и сжигать мосты, на самом деле выходить из интеграционных объединений Лукашенко не станет. Ведь нефтяной грант - это только одно из направлений российских субсидий. А еще же остались льготная цена на газ, льготные условия экспорта белорусского продукции на российский рынок, российские кредиты. Потому что есть риск лишиться и всего этого.

Валерий Карбалевич, «Радио Свобода»