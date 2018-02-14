KFC выпустила валентинки с ароматом жареной курицы 1 14.02.2018, 13:51

Открытка включает в себя 11 специй и трав.

KFC выпустила ко Дню святого Валентина набор открыток с запахом жареной курицы, пишет «Нож». Их выдают при заказе двойной порции Chicken Share за 10 долларов в американских ресторанах сети.

«Когда-то вам приходилось повсюду разыскивать идеальный подарок на День святого Валентина, — говорит маркетинговый директор KFC в США Андреа Захуменски. — В этом году мы всё упростили. Пропускайте сладости и приступайте сразу к жареной курочке! Получите ужин и несколько ароматных валентинок и поделитесь любовью к жареной курице с вашей пассией».

«У тебя есть секретный рецепт для моего сердца», «Мы — две горошины в курином пироге», «Я хочу быть с тобой всегда. С тобой я чувствую себя так, что пальчики оближешь» — написано на открытках с ароматом 11 специй и трав.

Два года назад в Новой Зеландии KFC выпустила декоративные свечи с запахом курицы, а в Гонконге компания представила съедобный лак для ногтей.