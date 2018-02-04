В Польше вводят бесплатные ж/д билеты для ветеранов антикоммунистической оппозиции 4 4.02.2018, 18:06

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Фото: TVP Info

Бесплатным проездом воспользуются от 400 до 600 человек.

Силезская железная дорога вводит бесплатные билеты для деятелей антикоммунистической оппозиции во времена Польской Народной Республики. С такой инициативой выступила член регионального совета Силезского воеводства Анеля Яна, передает «Радио Польша».

Ранее перевозчик предлагал той же группе граждан скидки на билеты в размере 50%.

Чтобы воспользоваться возможностью бесплатного проезда пассажир должен представить удостоверение деятеля антикоммунистической оппозиции или лица, репрессированного по политическим причинам. Предположительно, бесплатным проездом воспользуются от 400 до 600 человек.