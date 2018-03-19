Андрей Санников: В России произошла национальная трагедия 25 19.03.2018, 9:44

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Андрей Санников

Запад должен предпринять три эффективных шага.

Об этом Charter97.org заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», Андрей Санников, комментируя президентские «выборы» в России.

- Как вы оцениваете политическое мероприятие, прошедшее в России 18 марта?

- В России произошла национальная трагедия, которую никак выборами назвать нельзя. Это продолжение захвата власти Путиным и его режимом. Можно только объявлять траур по такому событию.

- Чем чревато для мира переназначение Путина на четвертый срок?

- Это крайне опасно. У власти находится маньяк с ядерным, химическим, биологическим оружием, который способен применить его в любой точке мира. Надо очень серьезно относиться к этой ситуации, прежде всего Западу. Потому что только западные страны сегодня имеют какие-то рычаги воздействия на ситуацию.

Нерешительность Запада будет сейчас только увеличивать опасность для всего мира. Здесь надо и российской оппозиции сказать свое слово. Несмотря на разногласия им необходимо дать единую и, желательно, совместную оценку этих «выборов» как недействительных. Это и будет основой их дальнейшей деятельности.

Западу прежде всего не стоит ни поздравлять, ни как-либо официально признавать эти выборы, а думать о том, как защитить себя и мир от той опасности, которая исходит от путинского режима.

- Какие конкретно меры по своей защите может предпринять западная цивилизация?

- Видно было, что влияние России на Западе увеличивается, что цель путинского режима – подрыв западных институтов и самого Запада как сообщества демократических стран. В то же время Путин очень сильно зависит и от сотрудничества с Западом, и от бизнеса на Западе.

Самым эффективным шагом было бы обеспечение энергетической независимости и поставок энергоносителей без участия России. Это было бы серьезным ударом, потому что Россия держится в основном за счет денег за газ и нефть.

Второе – это срочно очистить Запад от влияния российского капитала, связанного с путинским режимом. Я понимаю, что особого желания делать это нет, потому что деньги не пахнут и на Западе привыкли к российским деньгам, но без этого не освободиться от влияния Кремля. Это даже не санкции, а очищение Запада от грязных денег приспешников путинского режима. Почистить надо и центры влияния от купленных или внедренных агентов Путина.

Третье - необходимо помочь демократии в нашем регионе. Это означает более решительно поддержать независимость и демократизацию Украины и помочь демократии в Беларуси. Нельзя не замечать, что на территории бывшего Советского Союза существует кооператив диктаторов, который целенаправленно действует против Запада и члены которого связаны между собой круговой порукой.

- Какую угрозу четвертый срок Путина несет непосредственно для Беларуси?

- Для Беларуси при режиме Лукашенко существует опасность последовать путем Крыма. Это будет наиболее логичный вариант для Путина. На территории Беларуси уже доминируют российская политика и российские медиа. Блокировка сайта «Хартия-97» как нельзя лучше помогает Путину осуществлять свои планы в отношении Беларуси. И никакой диктатор, вроде Лукашенко, защитить наш суверенитет, нашу независимость не сможет.

Поэтому здесь должна быть однозначная поддержка демократических сил, однозначное давление на режим Лукашенко для того, чтобы в Беларуси состоялись реальные выборы, а не такие, как организуют в России и Беларуси на сегодняшний день.