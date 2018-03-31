Трамп готов к противостоянию с хулиганом из Кремля Виталий Портников, espreso.tv

31.03.2018, 22:01

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Детское поведение Путина выводит Трампа из себя и делает малореальной встречу президентов.

Телевизионный канал NBC со ссылкой на источники в Белом доме рассказал, что американский президент Дональд Трамп во время телефонной беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным предупредил собеседника, что готов к гонке вооружений и намерен ее выиграть.

Эти подробности появились спустя десять дней после беседы не случайно. Более того, совершенно не обязательно считать, что Трамп вообще говорил с Путиным о гонке вооружений. Тем более, что "утечка" подробностей сопровождается еще и публичным разъяснением факта, который действительно имел место. А именно предложения встретиться, которое Трамп сделал Путину. Теперь в Белом доме это предложение трактуется как "формальная любезность", чуть ли не ритуал, которого Трамп придерживается во время всех своих телефонных бесед.

Но вот только во время разговора это не была формальная любезность. Трамп лично защищал идею встречи с Путиным в твиттер, а российская сторона сообщила о начале подготовки к долгожданному саммиту. Теперь российский посол в США Анатолий Антонов в отчаянии защищает ту самую, официальную версию разговора - мол, вы же помните, что беседа прошла в "тёплой атмосфере".

Мы не знаем, был ли Трамп действительно возмущён воинственной речью Путина перед Федеральным собранием России, но он мог ожидать от российского президента более осторожной реакции на высылку дипломатов из Вашингтона. То, что Путин ответил зеркально, а не стал выжидать - как это было после высылки дипломатов Обамой - убедило Трампа и его советников в неспособности российского лидера к восприятию четких сигналов.

Трамп мог бы встретиться с Путиным если бы российский президент понял, чего от него ждут и демонстрировал бы склонность к работе над ошибками. Это примерно то, что Трамп обещает другому "плохому мальчику" современного мира - северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Встреча в обмен на денуклиаризацию Корейского полуострова. И пускай под самим понятием "денуклиаризации" стороны могут подразумевать совершенно разные подходы к решению проблемы, во всяком случае, Ким Чен Ын говорит то, что Трамп хочет от него услышать. И может получить свой приз.

А хулиган из Кремля вовсе не пытается подыграть американскому президенту. Более того, он позволяет себе угрожать и перечить - и это в ситуации, когда никаких особых ресурсов и союзников для такой игры у него нет.

Именно это детское поведение и может выводить Трампа и его советников из себя и делать малореальной и встречу президентов, и договоренности между ними, и нормализацию отношений между США и Россией. Противостояние и укрощение оппонента - куда более реалистичный вариант. И оно отвечает характеру Трампа куда больше, чем какие-то сделки.

Виталий Портников, espreso.tv