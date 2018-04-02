Топ-10 самых необычных пикапов Volkswagen в истории 2.04.2018, 17:21

За всю свою историю немецкий производитель строил множество пикапов.

Предлагаем вашему вниманию рейтинг топ-10 самых крутых, ярких и необычных пикапов от немецкой компании Volkswagen, в который вошли как серийные модели прошлых лет, так и концепты, оставшиеся прототипами, пишет сайт news.infocar.ua.

Несколько дней назад немецкая компания Volkswagen официально представила на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года концептуальный пикап Atlas Tanoak Concept. В настоящее время марка предлагает только один пикап – VW Amarok. Однако за всю свою историю производитель строил множество пикапов, о которых вы, скорее всего, даже и не слышали.

Стоит отметить, что упомянутый выше грузовик VW Amarok – это первое транспортное средство в кузове пикап, которое стало поистине глобальным. Давайте же взглянем на самые «дикие», самые необычные, самые привлекательные концепции пикапов от немецкого бренда.

Volkswagen Type 2 Pickup (1950)

Первое поколение знакового микроавтобуса Volkswagen Type 2 выпускалось с 1950 по 1967 годы в США. Мало кто знает, что помимо обычной модификации Kombi немецкая компания предлагала два варианта пикапа. Однако такая практичная модель продержалась на рынке не долго. В США пикап Volkswagen Type 2 Pickup прекратили продавать в конце 60-х. При этом в таких странах как Бразилия и Мексика «грузовик» присутствовал немного дольше.

VW Karmann Cheetah Concept (1971)

Назвать модель Volkswagen Karmann Cheetah Concept настоящим пикапом не повернётся язык. Это больше похоже на спортивный кабриолет с удобным открытым кузовом. Дебют этого автомобиля состоялся на Женевском автосалоне 1971 года. Машина стала «плодом» сотрудничества VW и Wilhelm Karmann GmbH. «Пикап» был построен на базе культовой модели Beetle, и оснащался 1,6-литровым 50-сильным двигателем. К сожалению, прототип так и остался в качестве концепции.

VW Rabbit Pickup/Caddy (1979)

Все мы знаем, что нынешний VW Caddy – это компактный грузовой фургон. Однако во второй половине 20-го века Volkswagen Rabbit/Caddy первого поколения была доступна в кузове пикап. Машина построена на базе модели Golf. В отличие от многих пикапов нашего рейтинга, этот грузовичок достаточно долго продержался на конвейере.

VW Vario II (1991)

А вот ещё один просто сумасшедший «пикап» от немецкого бренда Volkswagen. Как и Karmann Cheetah, модель VW Vario II была меньше пикапом и более модульным спортивным автомобилем с дополнительным открытым пространством в задней части. Премьера новинки состоялась на международном автосалоне во Франкфурте. Отметим, что изначально проект такого «пикапа» был разработан швейцарским студентом из колледжа Art Center.

VW Advanced Activity Concept (AAC)

Премьера концептуального пикапа Volkswagen Advanced Activity Concept состоялась в 2000 году. Грузовик был основан на еще не выпущенном первом поколении внедорожника Touareg и был оснащен турбодизелем V10 мощностью 313 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступал 6-диапазонный «автомат». Грузовик также получил полный привод и пневматическую подвеску.

VW Pickup Concept (2008)

По существу, концепт Volkswagen Pickup Concept являлся предвестником серийного пикапа Volkswagen Amarok, который дебютировал менее двух лет спустя. Как и многие прототипы, VW Pickup Concept получил агрессивный внешний вид, массивные колёса, дополнительную светотехнику и защиту.

VW Saveiro Rocket Concept (2010)

Как и несколько других так называемых «пикапов» в этом списке, концепция VW Saveiro Rocket Concept больше похожа на спортивный автомобиль с дополнительным открытым багажником в задней части. Мировая премьера 2-местного «грузовичка» состоялась на автосалоне в Сан-Паулу в 2010 году, но так и не дошла до производства.

VW Amarok Canyon Concept (2012)

Хотя эта машина является концептом, она построена на уже серийном пикапе Volkswagen Amarok. В отличие от обычной модели, грузовик VW Amarok Canyon Concept получил более привлекательный внешний вид. Дебют автомобиля прошёл на Женевском мотор-шоу. Как не хвалили пикап фанаты и поклонники, VW Amarok Canyon Concept никогда не производился серийно.

VW Tristar TDI Concept (2014)

Стильный пикап Volkswagen Tristar TDI Concept – это модифицированная версия культового фургона T6 Transporter. Небольшой пикап был показан в 2014 году. Машина была оснащена 2,0-литровым дизелем, который развивал 201 л.с. и 450 Нм крутящего момента. К сожалению, в последствие у нового Volkswagen Transporter появилась модификация в кузове пикап, но она сильно отличалась от концепта VW Tristar.

VW Atlas Tanoak Concept (2018)

Естественно, закрывает наш рейтинг топ-10 самых крутых пикапов Volkswagen недавно представленный концепт Atlas Tanoak Concept. Дебютировав на этой неделе на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года, грузовик показывает, какой может оказаться серийная модель для американского рынка. Однако для этого компания должна получит положительные отзывы со стороны потенциальных клиентов.