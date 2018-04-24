Андрей Бастунец: Абстрагироваться от закона о СМИ не удастся 24.04.2018, 11:59

Андрей Бастунец

Фото: БАЖ

Поправки в закон о СМИ только ухудшат позиции Беларуси в рейтинге несвободных стран.

19 апреля в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий внесение изменений в законодательство о СМИ. Поправки не обсуждались открыто, но из некоторых заявлений чиновников в конце прошлого года можно было понять, что государство фокусирует внимание на интернет-ресурсах.

«Репортеры без границ» назвали поправки в белорусский закон о СМИ «драконовскими», Белорусская ассоциация журналистов заявляет об «угрозах медиасектору и обществу», министерство информации Беларуси — о «комфортной интернет-среде, защищенной законом».

Как отмечает в интервью RFI председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец, замечания и предложения БАЖ не были учтены при рассмотрении законопроекта, не была проведена международная экспертиза законопроекта. «Новый закон осложнит работу интернет-ресурсов и деятельность журналистов-фрилансеров», — уверен глава ассоциации.

«Он предусматривает несколько положений, которые мы не можем оценивать иначе, чем как усиливающие и без того крайне жесткий контроль государства за информационной сферой. Во-первых, вроде бы положительный момент, что вводится возможность регистрировать интернет-ресурс в качестве СМИ — на сегодняшний момент их статус был не определен, однако по проекту предлагается распространить на эти ресурсы тот же порядок, который существует для печатных медиа, а он крайне сложный. Достаточно сказать, что необходимо зарегистрировать юридическое лицо, оно должно размещаться в офисном помещении, и редактор этого лица должен иметь пятилетний стаж руководящей работы в медиа.

Понятно, что абсолютное большинство интернет-ресурсов не сможет пройти регистрацию — значит, они будут сразу вычеркнуты из списка тех редакций, которые могут аккредитовать своих корреспондентов, ссылаться на защиту тайны источника информации, спокойно работать на массовых акциях. Но при этом на них же будут распространяться те же самые санкции, как и на те ресурсы, которые зарегистрированы в качестве СМИ. Замечу, что эти санкции и ответственность даже больше, чем для традиционных медиа — их можно и заблокировать, собственно, что и сегодня делается, но это больше получается возможностей законных заблокировать без всякого предупреждения.

И вводится норма — это уже в кодекс об административных правонарушениях — о возможности штрафовать владельцев интернет-ресурсов и зарегистрированных в качестве СМИ, и незарегистрированных. Причем суммы штрафов очень высоки и могут достигать даже 500 базовых величин — это приблизительно 5 тысяч долларов».

В начале апреля министр информации Александр Карлюкевич заявил в интервью газете sb.by, что «обсуждаемый сейчас законопроект основан на мировом опыте». «Он обещает равные условия работы для всех журналистов. Обеспечит ответственность владельцев порталов и сайтов за любую информацию, размещенную в сети. Вместо гуляй-поля злословия мы получим комфортную интернет-среду, защищенную законом. Который сделает наше собственное посещение сети более удобным, а пребывание там наших детей — более безопасным», — сказал министр.

Международная организация «Репортеры без границ» назвала циничными заявления белорусских властей о «заимствовании мирового опыта». «Вместо устранения незаконных препятствий к осуществлению медийной деятельности, власти ужесточают репрессивные положения, особенно в отношении интернета. Мы призываем власти изменить законопроект с учетом предложений средств массовой информации», — заявил Йохан Бир, руководитель бюро Восточной Европы и Средней Азии «Репортеров без границ».

Идентификация комментаторов на форумах уж точно не принесет комфорта владельцам интернет-СМИ, отмечает Андрей Бастунец.

Андрей Бастунец: Конечно же, мы обращаем внимание на то, что законопроект предусматривает обязательную идентификацию всех комментаторов интернет-ресурсов. Предполагается разработчиками, что она будет производится путем направления SMS-сообщений — и владельцы интернет-ресурсов несут ответственность за те комментарии, которые появляются у них на сайтах, и могут быть привлечены и к административной ответственности, и к ответственности по закону о СМИ, то есть к блокировке, за комментарий, что подталкивает к обязательной премодерации ресурсов, что весьма проблематично опять-таки для большинства ресурсов и противоречит, в общем-то, самим подходам к интернету.

Эти поправки разрабатывались без консультации с гражданским обществом, с медиа-профессионалами, с бизнесом. БАЖ смогла направить свои предложения только тогда, когда законопроект уже поступил в Палату представителей. Но есть второе чтение, и мы на этом сосредоточим свое внимание с тем, чтобы попытаться изменить законопроект, убрать его самые одиозные нормы или смягчить их на стадии второго чтения, когда он будет рассматриваться постатейно.

- Прошлой осенью мы говорили о новой методике белорусских властей — количестве штрафов, не сутки ареста, а давление материальное. Как можно оценить месяцы 2018 года?

- К сожалению, ситуация не улучшилась, а, можно сказать, даже ухудшилась. За прошлый год мы насчитали 69 штрафов журналистам (на сумму 52 000 рублей — более 20000 евро — прим.) — это только за сотрудничество без аккредитации с иностранными СМИ, в этом году количество штрафов уже достигло 30-и (на сумму 21 000 рублей — 8500 евро — прим.), хотя еще не прошло и четырех месяцев. К сожалению, ситуация только ухудшается, и повлиять на нее правовыми средствами или средствами солидарности пока не получается.

В минувшие выходные в Минске прошел съезд БАЖ, Андрей Бастунец был переизбран руководителем ассоциации. По его словам, в ближайшее время организация будет вынуждена заниматься именно новшествами, придуманными властью.

«Абстрагироваться от закона о СМИ не удастся. Первое, что мы будем делать — это пытаться как-то на него повлиять, повлиять на «депутатов». Мы будем продолжать оказывать поддержку нашим коллегам, которые преследуются за свою профессиональную деятельность. И я замечу, что правовое направление деятельности БАЖ признано одним из основных, которые были утверждены в стратегии, принятой на этом съезде на три ближайшие года.

Следующее направление — это образовательные программы, БАЖ проводит большое количество образовательных модулей и тренингов, инхаусов. Я надеюсь, что мы сможем поддерживать высокую планку, как и сейчас. Ну и мониторинг ситуации со СМИ — это еще одно важное направление деятельности. Мониторинг, фиксирование фактов нарушений, анализ их, проведение адвокационных кампаний. Вот это все, чем мы собираемся заниматься».

В первой половине месяца международная организация Freedom House выпустила очередной доклад, измеряющий уровень свободы (составляется в том числе и по показателям уровня свободы слова) в разных странах мира. Беларусь снова включена в число «несвободных стран», в соседях по группе «укоренившихся автократий» — Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан.

По мнению Андрея Бастунца, поправки в закон о СМИ только ухудшат позиции Беларуси в этом рейтинге.

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Накануне принятия поправок в закон оСМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.