Cтепан Григорян: Смена власти в Беларуси неизбежна 23.05.2018, 13:37

Cтепан Григорян

Фото с сайта Aze.az

Перемены могут быть мирными.

Cайт Сharter97.org продолжает следить за ситуацией в Армении. Как изменилась жизнь в стране после «бархатной революции», оправдал ли Никол Пашинян доверие людей, какие уроки может извлечь Беларусь из ситуации в Армении - на эти вопросы ответил ученый-физик, один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и посол Армении в России Степан Григорян.

- Степан, вы были постоянным комментатором сайта Charter97.org во время cобытий в Армении, были арестованы на демонстрации в Ереване. Какая сейчас ситуация в стране после победы революции?

- C моей точки зрения, после избрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра развитие Армении идет в правильном направлении. Новый премьер уже сформировал правительство. Сейчас министры подыскивают себе заместителей, идет кадровая работа, вовлекаются новые люди. Это довольно рутинный, но очень важный процесс.

Также идет подготовка программы правительства, которая должна быть создана в течении двух недель. Новоиспеченный премьер-министр должен будет представить эту программу в парламенте.

Я очень рад, что в правительстве началось обновление, мы видим много молодых лиц. Очень толковые люди, многих я знаю лично, они оставляют после себя очень хорошее впечатление. Есть и опытные люди, которые пользуются большим уважением у людей, например - новый министр иностранных дел. Развитие идет в правильном направлении.

Буквально вчера состоялся телемост между Николом Пашиняном и очень известным американским экономистом с армянскими корнями Дароном Аджемоглу. Он является мировым специалистом по транзитным экономикам, странам, находящимся в переходном периоде. Думаю, нам есть чему у него поучиться.

Одновременно по всей стране продолжаются акции протеста. Я считаю это положительным аспектом. Объясню почему. Люди выбрали новую власть, но понимают, что постоянно нужно поднимать больные вопросы и держать правительство в тонусе.

Я думаю, вы знаете, что представители химического завода «Наирит» встречались с министрами, таксисты встречались с министром транспорта. Постоянно проходят митинги, встречи, на которые приглашаются представители правительства..

- Cвоего рода народная демократия в действии.

- Именно. За последние 10 лет правления Сержа Саргсяна накопилось очень много проблем, которые нужно решать. Очень радует, что люди активны в разрешении трудных вопросов.

Cейчас начались серьезные процессы связанные с политзаключенными. Правозащитные организации, родственники - все они доверяют Пашиняну и выступали за его избрание, но в тоже время очень принципиально ставят вопрос об освобождении.

Армяне осознали одну очень важную вещь: да, мы выбрали очень хорошую власть, но мы должны продолжать задавать острые вопросы и бороться за скорейшее решение своих проблем.

Власть действует соответствующим образом. На все пикеты и митинги приходят представители правительства.

Ситуация с политзаключенными больше связана со старой властью. В парламентской республике прокурор назначается парламентом. Новый премьер не имеет конституционного права заменить прокурора. А нынешний прокурор - представитель старой власти, он не привык действовать по закону.

Есть большая проблема с судебной системой. Формально все суды в Армении были независимыми. А на деле - все действовали под указку властей. Cегодня Никол Пашинян говорит: «Учитесь работать по закону!»

А они практически бойкотируют работу. Судьи привыкли действовать по отмашке сверху. Дошло до того, что многие судебные процессы переносятся. Люди не привыкли работать. И это проблема. Никол Пашинян заявил, что он не собирается продолжать практику cтарых президентов и премьеров, когда те вмешивались в работу судов.

Именно по этой причине очень много положительных изменений в Армении, но до сих пор существуют проблемы со старой властью.

- Никол Пашинян оправдывает ожидания участников акций протеста?

- Абсолютно. Сейчас в Армении проходят акции протеста, но они не направлены против нового премьер-министра.

Я не вижу серьезного разочарования среди людей. Безусловно, есть определенные группы, которые обсуждают эффективность того или иного решения нового премьера. Но Никол Пашинян пользуется огромным доверием у армян.

Часто во время революции у людей присутствуют завышенные ожидания, но затем приходит разочарование. Но пока что я вижу разумные и взвешенные шаги со стороны нового руководства Армении.

- А как складываются отношения между новым премьер-министром и президентом страны?

- Знаете, мне кажется, что пока нормально. Но у нас, к сожалению, премьерский костюм «шился» под Сержа Саргсяна. Никол Пашинян вынужден выполнять те функции, которые он не хочет выполнять. Новый премьер собирается внести изменения и передать часть власти президенту. Мне кажется, что это довольно взвешенный шаг.

- Как вы оцениваете встречу Пашиняна и Лукашенко во время саммита ЕАЭС в Сочи?

- Я оцениваю ее нормально. Несмотря на объятия и официоз новый премьер-министр поднял вопрос, который очень волнует армян. Речь идет о военном сотрудничестве Азербайджана и Беларуси. Минск помогает оружием официальному Баку. Мне кажется, что Никол Пашинян очень правильно поступил, что при первой же встрече поднял этот вопрос.

- Когда лидер революции встречается с диктатором, белорусы воспринимают это не лучшим образом.

- Я это прекрасно понимаю. Но пока наши страны находятся в ЕАЭС и ОДКБ, такие встречи будут проходить.

Предлагаю посмотреть на эту ситуации с другой стороны. Наличие в обществе давно находящихся во власти правителей человека, которого избрал народ, взрывает ситуацию и изменяет атмосферу. Представьте себе, сидит Путин, Лукашенко, Назарбаев, находящиеся долгое время у власти...

- ...которые не избираются своими народами.

- Абсолютно. И среди них появляется молодой премьер Армении. Это меняет положение дел.

- События в Ереване вдохновили белорусам. Все желали вам победы и очень радовались, что армянам удалось не допустить установление диктатуры в своей стране. Что бы вы посоветовали людям, которые сегодня борются с диктатурой Лукашенко?

- Бороться за свои права - это нормально. Армения доказала, что перемены могут быть мирными. Но нужна последовательность в этой борьбе. Только тогда результат будет. Может не сегодня, не завтра, но перемены неизбежны. Нужно приучить власти к тому, что должна быть сменяемость, а не вечный диктат одного человека.

Смена власти в Беларуси неизбежна.