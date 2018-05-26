И смешно, и грустно: Лукашенко пообещал поддержку Грузии 2 26.05.2018, 22:46

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За 24 года, которые Лукашенко бессменно находится у власти, в Грузии шесть раз менялись президенты.

Поздравляя президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили с Днем Независимости и столетием восстановления грузинской государственности, Лукашенко подчеркнул, что «в Беларуси искренне рады достижениям современной Грузии и всегда готовы оказать ей необходимую поддержку», пишет «Салідарнасць».

Слова поддержки лидерам других государств из уст белорусского диктатора звучат достаточно регулярно. Но именно случай с Грузией, как никакой другой, звучит особенно нелепо. Почему? Объясним на конкретных примерах.

В 2003-м Грузия находилась на 127 месте из 176 в Индексе восприятия коррупции Transparency Int. Год назад эта страна занимала уже 43 позицию.

За несколько лет реформ Михаила Саакашвили Грузия достигла поразительных результатов — ни чиновники, ни доктора, ни дорожные инспекторы больше не берут взяток. Грузины признают, что проблема еще не решена, так как пока не удалось до конца победить коррупцию на самом верху. Но тут это считают делом времени.

Беларусь в 2017-м была на 68-м месте среди 180 стран. Неплохой результат, если учесть нашу 107-ю позицию в 2015-м. Но мы еще далеки от достижений Грузии. Так кто кого может поддержать?

А вот история о доступности ведения бизнеса. В апреле СМИ рассказывали о начальнике службы доставки в белорусском офисе компании Menu.by. Компания работает в Грузии и Армении, третьей страной стала Беларусь. Так вот, именно у нас владельцам бизнеса пришлось столкнуться с горой бумаг — здесь все еще работают с бумажными накладными. Оказалось, что в Армении и Грузии намного проще обстоят дела с налоговой, санитарной и другими службами и структурами.

И, пожалуй, главное. За неполные 25 лет, которые Лукашенко бессменно находится у власти, в Грузии шесть раз менялись президенты. Безусловно, транзит высшей власти у грузин не всегда протекал гладко, но какой контраст с нами. Один и тот же человек четверть столетия без особого успеха борется с коррупцией, держит в кулаке бизнес. И раздает коллегам обещания поддержать в нужный момент. Вопрос, кто из нас больше нуждается в этой самой поддержке.