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Дизайнер создала мебельные ткани с белорусским орнаментом

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  • 29.05.2018, 20:42
Фото: behance.net

Юлия Мамедова разработала рисунки для текстильного дизайна.

Дизайнер из Минска Юлия Мамедова разработала рисунки для текстильного дизайна на основе традиционного белорусского орнамента.

"Я не считаю, что существует мода на эту тематику, которая приходит или уходит. Для меня это история, традиция и память, так как хоть и наполовину, но корни у меня белорусские. Мне хотелось взглянуть на орнаменты иначе, пропустить через себя и показать в нетрадиционном прочтении, чтобы их использование было возможно и в современных, в том числе так полюбившихся белорусам скандинавских интерьерах", — написала девушка в своем аккаунте на Фейсбуке.

Фото: behance.net


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