Путинский мост в никуда 1 Аскольд Крушельницкий, «Новое время»

3.06.2018, 14:55

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Мост стал навязчивой идеей правителя РФ.

Война России в Украине длится уже пятый год. Перестрелки и убийства – нередкие явления, однако о них уже не так много заголовков в СМИ: возможно, потому что они достигли «приемлемого уровня насилия».

Я был подростком, когда впервые услышал этот странный термин. В 1971 году британский политик употребил его в своей речи о войне с низкой интенсивностью в Северной Ирландии: между британским правительством и террористами ИРА. Конфликт вспыхнул в 1968 году и продлился 30 лет: с бомбежками и стрельбами, оставляя после себя мертвых и искалеченных. Но, помимо нерегулярных атак, которые ранили и убивали десятки жертв, британцы на материке почти не фиксировали насилие. По понятным причинам, многие в Северной Ирландии были забыты, будто остальному миру наскучила их ужасная ситуация.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года и весной развязала насилие в восточной Украине, что предвещало захват большей территории Украины. Вскоре боевые действия разгорелись – иногда с сотнями жертв в день.

Мост стал навязчивой идеей Путина: он выделял миллиарды на проект, а по окончанию строительства, назвал его «чудом»Конфликт отнял более 10 000 жизней: большинство из них – мирные, включая и 298 пассажиров рейса MH17 малазийских авиалиний. Боинг был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все доказательства указывали на вину России, но Москва с негодованием опровергала и отрицала причастность. И в этом месяце доклад, подготовленный независимыми международными следователями, подтвердил, что злополучный рейс был сбит в небе российским воинским подразделением.

К осени 2015 года соглашение о прекращении огня значительно снизило смертность. Но украинские солдаты и мирные граждане продолжали погибать: только теперь – не так часто. Внимание прессы было приковано к массовым жертвам в Сирии, и многие украинцы почувствовали, что тяжелое положение их страны откатилось на задний план повестки дня.

Поэтому вполне логично, что президент РФ Владимир Путин, разрушивший послевоенный мировой порядок и развязавший войну в Украине, 15 мая открыл мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Мост, провозглашенный самым длинным в Европе, открывал Путин лично: первым проехав по нему за рулем автомобиля 19 километров – из России через Керченский пролив Азовского моря.

Известный своей склонностью к простым жителям за его наряды «крутого парня» – раньше он появлялся в качестве пилота авиации, байкера, водителя ралли, дайвера и дельтапланериста – «дальнобойщик» Путин, одетый в джинсы и штормовку, заехал на оккупированный Крымский полуостров.

Однако, за переключением передач, ему, видимо, было трудно держать улыбку: было очевидно, что мост, который должен стать памятником боевому триумфу, далек от этого и, скорее, стал ярким символом разрушенных планов Кремля по восстановлению новой Российской империи.

После захвата Крыма, Путин не смог отхватить больше территорий Украины, которые помогли бы создать сухопутный коридор из России в Крым: чтобы Москва легко могла поставлять все необходимое по автомобильным и железным дорогам – как это раньше делала Украина.

Но этого не произошло, потому что, к удивлению Москвы, имеющие недостаточную численность украинские добровольческие батальоны смогли сдержать пророссийские силы и ограничить их экспансию только частью Донбасса.

Мост необходим для материальной поддержки Крыма: паромом или самолетом доставлять необходимое из России стало не по карману из-за низкого прожиточного минимума жителей полуострова. Инфраструктура туризма, некогда жизненно важная составляющая экономики Крыма, была разрушена.

Мост стал навязчивой идеей Путина: он выделял миллиарды на проект, а по окончанию строительства, назвал его «чудом». До этого, на том же месте был другой мост, который разрушили слабые крепления опор в сочетании с плохой погодой. Так что многие считают, что чудом будет, если мост простоит долго, учитывая коррупцию, слабую инженерию и ограниченность сроков.

Европейский союз, США, Канада и многие другие страны осудили строительство моста как попытку ужесточить незаконную оккупацию Москвы.

Несмотря на шумиху вокруг его «открытия», мост еще не готов к эксплуатации: дороги, ведущие к нему как со стороны России, так и Крыма, не будут готовы, по крайней мере, до 2019 года. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин правильно написал в своем Twitter: «Оба конца моста ведут в никуда».

Впрочем, как и Минские соглашения, цель которых – установление мира на востоке Украины, которые тоже ведут в никуда. Они требуют не только прекращения огня, но и вывода российских войск и пророссийских сил из оккупированных районов, возвращения контроля над всеми границами Украине, а также, чтобы политическое устройство региона выбирали сами местные жители, большинство из которых – этнические русские.

С момента их подписания в 2015 году, был только один день, когда боевые действия действительно прекратились. В остальном, все зашло в тупик: вооруженные силы Москвы – будь то регулярные или подконтрольные – остаются на оккупированной территории Донбасса и контролируют российско-украинскую границу.

Ранее в этом месяце Курт Волкер, спецпредставитель США по вопросам Украины, призванный урегулировать конфликт, выступил на брифинге в Сенате США. Он не был оптимистичен. Более трех месяцев он не слышал новостей от своего российского коллеги Владислава Суркова: с момента как ему пришел в голову блестящий план – привлечь миротворцев ООН для контроля обеих сторон линии конфликта.

Волкер отметил, что не видит никаких признаков того, что Москва готова «серьезно» участвовать в разрешении конфликта, даже несмотря на тот факт, что он ей не выгоден.

А насилие, между тем, продолжается: наблюдатели сообщают о всплеске атак с российской стороны. На прошлой неделе еще двое украинских солдат были убиты, а четверо – ранены. Факт, который не хочет принимать ни Украина, ни кто-либо еще.

Аскольд Крушельницкий, «Новое время»