Какие машины белорус может купить в Литве 1 30.06.2018, 15:59

Что можно пригнать из Литвы спустя семь лет после повышения растаможки.

Если автомобили из Германии воспринимаются как "конфетки", то при упоминании Литвы зачастую проскакивает слово "конструктор". Впрочем, это не означает, что достойных автомобилей там нет. Abw.by посмотрил, что можно пригнать из Литвы спустя семь лет после повышения растаможки.

Напоминаем, что в подробности мы не вдаемся: учитываем лишь сопутствующие траты, уплату утильсбора и растаможки, а затем сопоставляем оставшийся бюджет с предложениями местного авторынка. В этот раз в качестве ориентира будет использован сайт autoplius.lt.

До 4000 долларов

Как и в случаях с Польшей и Германией, с такой суммой на руках об автомобиле можно забыть сразу: платежи и расходы "съедят" большую часть суммы, оставив на покупку около 1330 евро. С учетом 3-5-летнего возраста авто вариантов для покупки попросту не остается. Из огромного количества объявлений с заданными параметрами отыскался лишь битый литровый Suzuki Alto, у которого даже нет возможности хотя бы примерно оценить степень повреждений.

Фото: abw.by

До 7000 долларов

Бюджет 7000 долларов уже не выглядит столь печальным, поскольку в этом случае на покупку остается от 2830 (при выборе авто с двигателем 1,5 л) до 3880 (авто с литровым мотором) евро. Но можно ли за такие деньги приобрести что-то стоящее?

Autoplius.lt выдает совсем немного вариантов в возрасте 3-5 лет и ценой до 4000 евро. Причем часть автомобилей дополнительно отсеивается. Например, Ford Fiesta оценен в 3350 евро, но даже с учетом 1,5-литрового двигателя денег на покупку не хватит. Торг, конечно, никто не отменял, но, как говорят продавцы, "в пределах разумного".

Фото: abw.by

Довольно привлекательно выглядит Golf 2013 года с 1,4-литровым TSI за 3450 евро, хотя бюджет и увеличивается еще на 450 евро.

Фото: abw.by

Однако стоит посмотреть на автомобиль с другой стороны, как озорной огонек "халява" в глазах тут же угасает.

Фото: abw.by

Всего 100 евро не хватает на покупку дизельного 1,4-литрового Peugeot 208. Но…

Фото: abw.by

Исключив битые автомобили, на выбор незадачливому покупателю из Беларуси остается лишь 15 машин. И все равно бюджета 7000 долларов на покупку не хватит - придется где-то изыскивать еще от 200 до 1000 евро. Глянем, что выставлено на продажу, хотя бы интереса ради.

Dacia Sandero с 1,2-литровым двигателем и кондиционером оценена в 3650 евро.

Фото: abw.by

Дизельный Opel Corsa с мотором 1.3 и номерным знаком Нидерландов выставлен на продажу за 3650 евро.

Фото: abw.by

Блестит и едва ли не светится Toyota Aygo с литровым двигателем и пробегом почти 140.000 км. Из особенностей отмечено, что автомобиль в Литве не эксплуатировался.

Фото: abw.by

Двухдверный хэтчбек Renault Clio оценен в "3900 евро + налоги". Двигатель дизельный 1,5-литровый, 2014 год выпуска.

Фото: abw.by

За 4000 евро предлагается Renault Megane c 1,5-литровым dCI. Пробег - 241.000 км, есть кондиционер. "Номера" установлены французские.

Фото: abw.by

До 10.000 долларов

Увеличим ставки. Из 10.000 долларов на руках для приобретения автомобиля на деле остается примерно от 5400 до 6500 евро. Autoplius.lt выдает более 200 вариантов в возрасте от 3 до 5 лет и стоимостью от 5000 до 7000 евро. Почти половина этих машин - продукция Renault.

Почти половина половины - модель Megane с 1,5-литровым дизелем под капотом. Цены на нее - от 5600 до 7000 евро. С учетом лимита 10.000 долларов рассчитывать можно лишь на самые дешевые экземпляры.

Фото: abw.by

Несколько дешевле Scenic все с тем же 1,5-литровым дизелем - от 4300 до 6700 евро. При бюджете на "чистую" покупку около 5400 евро уже можно рассматривать не самые дешевые варианты.

Фото: abw.by

Несколько меньше предложений Grand Scenic. Однако его средняя цена - 6000-6500 евро.

Фото: abw.by

Среди Volkswagen по количеству предложений лидирует Polo. Цены, как водится, могут заметно отличаться. Так, самый дешевый Polo с 1,2-литровым двигателем оценивается от 4500 до 6300 евро - можно как сэкономить около 1500 евро, так и переплатить около 300. Плюс-минус вписывается в бюджет и Polo c 1,4-литровым мотором.

Фото: abw.by

Есть ли Passat и Golf? Совсем немного. Если автомобиль не битый, то для его покупки придется где-то отыскать еще не одну сотню евро. Авто других марок и того меньше - "пройдемся" по ним точечно.

За 4950 евро выставлен на продажу SEAT Altea XL на французских "номерах" с 1,2-литровым двигателем. Еще около 1000 евро останется после покупки.

Фото: abw.by

В 5980 евро оценен дизельный KIA Rio с 1,1-литровым двигателем и пробегом 62.000 км.

Фото: abw.by

4900 евро хочет продавец за Dacia Logan с 1,2-литровым двигателем и ГБО. Заявленный пробег - 130.000 км.

Фото: abw.by

4000 евро стоит седан Peugeot 301 с 1,2-литровым мотором. После такой покупки на руках должно остаться около 2000 евро.

Фото: abw.by

За не слишком популярный и актуальный в наших краях Volkswagen Up! с малообъемным литровым двигателем придется заплатить порядка 4300 евро.

Фото: abw.by

И вновь дизель! Но в этот раз FIAT Panda с 1,3-литровым двигателем и пробегом чуть больше 100.000 км. Оценен автомобиль в 4400 евро. Итого вся покупка обойдется примерно в 7200 евро.