Власть ушла в безудержный загул 24 Владимир Халип

19.07.2018, 7:33

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Фото: Toxaby

Притворяться бурно работающим уже как-то и не получается.

Правитель стоял на краю пустыни. Это непостижимое пространство начиналось за охраняемым периметром. И ничего хорошего не предвещало. А тут еще и метеослужба объявила оранжевый уровень угрозы. На ближайшем бархане варан уже лениво почесывал брюшко в ожидании чего-нибудь съедобного. Караван неторопливо вытягивался в походную колонну. Суетились и переругивались охранники. Устраиваясь на верблюдах, смущенно повизгивали девицы эскорта.

Правитель медлил. Вся страна, затаив дыхание, ждала: неужели решится?.. Уйдет туда, в это бесконечное пространство. А вдруг там потеряется, заблудится и не вернется? Как тогда жить, и с кем праздновать предстоящее двадцатипятилетие его неугомонной власти? А ведь оно, будто зловещий Плюк, уже смутно обозначилось на горизонте.

Однако правителю были чужды все эти тревоги. Он твердо знал, в какую сторону идти. Охрана еще надеялась, что в последнюю минуту высокое начальство даст отбой. Слишком мрачен свет над горизонтом. И песок змеится по барханам. Но правитель уже подал всем знакомый знак: вперед!

Да, найдутся скептики и скажут: какой караван, какая пустыня, да еще вплотную к секретному дроздовскому забору? Довольно странные вопросы. Кто-нибудь еще не успел заметить, как бесшабашно пересекла страна заветную черту и легкомысленно плюхнулась в двадцать пятый год? Кому-нибудь еще неясно, куда он всех ведет? Пустыня не самый худший вариант. И едва ли кто-то не заметил, что на табло в Минском аэропорту самая крупная строка уже набрана китайскими иероглифами. Это потому что дружба и все такое? А где же тогда арабская затейливая вязь? В эмиратах тоже полно друзей правителя. Восточный вектор – это не пустяк. Шелковый путь где-то здесь, неподалеку.

Режим постоянно пребывает в каком-то диком возбуждении. Минувшая зима, потом весна и лето – нескончаемые праздники. Власть веселится отчаянно, напропалую. Едва успел оттарахтеть более чем странный парад в начале июля, а тут уже свирепые гулянья с Гуцериевым в Александрии, давно затмившей славу незабвенных Васюков.

Ладно, порезвились, поплясали. Казалось бы, пора и честь знать. Однако не тут-то было! Почти сразу рванули в сторону своего любимого «Славянского базара». И во главе всех этих «плясок с гиканьем и свистом» - все тот же неизменный предводитель. И откуда такое рвение? Просто какой-то Дед Мороз из ТЮЗа или точнее – массовик-затейник. Очень любит праздники. Притворяться бурно работающим уже как-то и не получается.

И все-таки, кто пустил слух, будто правитель и его челядь только резвятся и сочиняют все новые и новые праздники? А разве караван в пустыне – это всего лишь развлечение? Правитель постоянно думал о главном. Деловая поездка в глубину подконтрольной территории проходила в ударном темпе. Едва всем коллективом вытащили из прорыва Белыничи и наметили для района светлую перспективу, как за барханами уже обозначилась Орша. Без промедления национализировали там авиаремонтный завод, большая часть которого принадлежала зарубежным инвесторам. Экономисты все еще спорят, какой был смысл в этой странной акции. Скорее всего - никакого. Просто власть, прорвавшаяся наверх из колхоза, должна постоянно напоминать миру о своем пролетарском происхождении. Традиция такая.

А вот потом уже начался настоящий праздник. Витебск встретил дорогих гостей разухабистым «Славянским базаром». Как всегда, в центре внимания оказался правитель. Ему вручили уникальный подарок – пояс-оберег. Это такая придумка местной номенклатуры с намеком, должно быть, на новые двадцать пять лет в том же кресле.

Однако в самый разгар торжества просвистел спортивный свисток товарища Путина. Кремль затребовал главного здешнего игрока на футбольный чемпионат в качестве почетного гостя. Пришлось оставить все без присмотра и срочно лететь в Москву. А там задвинули его куда-то бесцеремонно. По телеэкранам мелькал только Путин. На каких-то сайтах проскользнула только одна фотография правителя: выглядывает из-за голов, смущенно улыбаясь. И оберег не помог. На чужих торжествах - какое веселье?

А впрочем, почему бы и там не праздновать, если успехи в построении здешней утопии уже очевидны. Общее впечатление портят только разнообразные деловые гости, особенно зарубежные. Приезжают и в ответ на бодрые и вполне правдоподобные заявления о нашей процветающей неуклонно экономике начинают задавать досужие вопросы. Западные соседи уверенно выходят из кризиса, а почему в Беларуси годовой прирост ВВП такой ничтожный?

Вот как объяснить всем этим любопытным, что тут у нас своя особая специфика – гуляем! Напропалую. Всей страной. С рассвета до заката. Только недавний июльский парад обошелся стране в кругленькую сумму – два с половиной миллиона зеленых. А в долг почти никто уже не дает – ни окаянный Запад, ни прижимистые шейхи. А тут нахлынуло гульбище в Александрии. Следом – «Славянский базар». Грядут дожинки и прочие радости жизни. Как снег на голову, свалился еще этот мундиаль. Надо постоянно гонять в Москву самолет, под завязку набитый родственниками, друзьями и челядью. Какая экономика сможет выдержать такой безудержный загул?

Казна пустеет. Золотовалютные резервы тают, как сосульки под весенним солнцем. Долги растут. Только до конца этого года на обслуживание госдолга придется израсходовать 3,6 млрд. долларов. Жизнь в стране с каждым годом ухудшается. Цены растут неотвратимо. А те, кто у корыта, воруют и гуляют. Безудержно и безоглядно.

Не потому, что не могут остановиться и посчитать, в какую сумму выльется ущерб и чем все это для них может закончиться. Могут! Еще как умеют они считать и сдерживать инстинкты, если вдруг почувствуют, что где-то пахнет керосином. Просто они давно уже смекнули и даже в цифрах просчитали, чем и когда закончится построение этого паноптикума по лекалам колхозно-шкловской модели экономики. И стали набивать карманы почти открыто, не стесняясь.

А чего тут скромничать? Правитель хоть и пытается выглядеть строгим и свирепым, для своих подручных остается добрейшим дядькой. Поймают и накажут? Да как сказать! Пожурят и отпустят. Еще и должностишку с барского плеча подкинут. Это же свои все люди. На демонстрации не ходят. Во врагах народа не числятся. Против мудрой политики не высказываются. Все, как один, - в общем караване.

И что бы там ни случилось, а караван идет. Он всегда на Шелковом пути. Уверенно одолевает бархан за барханом. И правитель знает твердо: путь правильный, еще партией проверенный не однажды. Надо идти и не сомневаться. И тогда на горизонте непременно появится Плюк.

По уточненным данным Плюк – это не планета. Это конечный результат титанических усилий колхозных выдвиженцев, которые решились перестроить мир сообразно с возможностями своего пытливого ума.

Владимир Халип, специально для Charter97.org