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«Немецкая волна»: Как и почему молодежь в Беларуси переходит на белорусский язык

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  • 28.07.2018, 11:20
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Обращение к белорусскости приводит к саморазвитию и самосовершенствованию.

В Беларуси во второй раз проходит молодежный летний лагерь для тех, кто интересуется белорусской культурой и историей и хочет передать свои знания другим. Об участниках лагеря пишет Немецкая волна.

Около 20 молодых людей из разных регионов Беларуси принимают участие в летнем лагере, организованном "Арт-сядзібай" ("Арт-усадьбой") в деревне Падневичи Воложинского района Минской области. Они не только получают новые знания по истории и культуре титульной нации, но и обретают навыки, необходимые для популяризации белорусскости среди других сограждан. У некоторых участников лагеря есть свои интересные истории того, как они сами стали сознательными белорусами. Этими историями они поделились с DW.

Алесь хотел быть похожим на минчан

Алесь Снег из Бобруйска. Парень рассказывает, что у него есть друг, который постоянно ездил в Минск и по возвращении говорил, что в Минске разговаривают по-белорусски, что там слушают белорусскоязычную рок-музыку, например, группу NRM, что в столице проводится много мероприятий, направленных на развитие белорусского языка и культуры.

"Мне как человеку, который живет в относительно маленьком по сравнению с Минском городе, хотелось быть похожим на столичного человека. Поэтому я скачивал белорусскую музыку, ту же NRM, потом сам ездил в Минск, получал там огромное удовольствие, поскольку он был неформальным городом, это было в 2004-2005 годах", - вспоминает Алесь. 2006 год, по его словам, стал переломным в политическом плане, поскольку люди все больше узнавали и понимали, что есть исторический бело-красно-белый флаг, герб "Погоня".

Тогда впервые в родном городе Алеся прошел фестиваль "Рок за бобров". "У меня на рюкзаке был небольшой бело-красно-белый флажок, ко мне подошли молодые люди, они разговаривали со мной по-белорусски, и я увидел пример, на кого хочется быть похожим, - это белорусскоязычная молодежь, которая не курит в подъездах или занимается еще чем-то непотребным, а делает что-то полезное для Беларуси", - поясняет собеседник.

И добавляет, что сегодня все больше людей в стране положительно воспринимают тот факт, что кто-то говорит на белорусском языке: по дороге в лагерь в маршрутном такси к ребятам обратились молодые женщины, которые тоже стали говорить по-белорусски.

"С женой дома мы общаемся исключительно на родном языке"

"Это удивительно, ведь раньше я такого не наблюдал, раньше белорусский язык ассоциировался только с Белорусским народным фронтом (БНФ, политическая партия. - Ред.), с деревней. И вот пример нашего лагеря: сюда приехали люди, некоторые из них разговаривают по-русски, но у меня есть уверенность, что они без всякого принуждения к концу пребывания здесь уже заговорят по-белорусски", - улыбается Алесь Снег.

Он признается, что когда собирается вся семья - мама и папа, родители не разговаривают на белорусском языке, хотя и не имеют ничего против. "А вот с женой дома мы общаемся исключительно на родном языке, не переходим на русский, и даже когда приходится ругаться, то делается это только по-белорусски", - выдает секрет парень.

Даже свадьба Алеся проходила исключительно согласно белорусским традициям. "Все гости были в шоке, но он был приятным. В конце дня уже практически все разговаривали по-белорусски. Главное - идти в этом плане вперед, и самое приятное, что вокруг стали появляться люди, которые легко переходят на белорусский язык. Это только кажется, что его мало кто знает, мало понимает. На самом деле это не так", - уверен молодой человек.

Татуировки с Костюшко и Богдановичем

Дарье Андроновой 21 год, она приехала из Витебска. Девушка рассказвает, что ее семья не белорусскоязычная, а она сама, пока не пошла в школу, не знала ни одного слова по-белорусски. "Первое слово, которое я выучила, было "лыжка" (ложка), и я всем ходила и говорила, какое это чудесное белорусское слово", - говорит девушка.

А целиком на белорусский язык она перешла года два назад: "Раньше в одной компании разговаривала по-русски, в другой по-белорусски, но потом решила, что пришло время решиться и перейти только на белорусский язык. Тем более что я работаю в сфере культуры, с детьми, у меня свой белорусскоязычный детский театр, и детям это очень нравится".

Девушка признается, что с неприятием белорусского языка сталкивается именно в своей семье - ее друзья знали про ее стремления и понимали, что это когда-то произойдет, но в семье Даши это будет принять тяжело. По ее словам, в русскоязычном окружении жить не тяжело.

"Есть комплексы в первые месяцы, когда еще не очень хорошо знаешь белорусский язык, а потом возникают моменты, когда нужно переводить, если кто-то не понимает по-белорусски. Но для меня это не проблема, даже когда я езжу в Россию, я без проблем могу непонятные вещи перевести и на русский, и на английский язык, так что это не самое сложное", - отмечает Даша.

А вообще, рассуждает она, чтобы быть настоящим белорусом, не обязательно говорить исключительно по-белорусски. "Главное что-то делать полезное для своей страны. Если человек приходит к белорусскому языку, то это очень важно, но если он не считает это особо важным, то я не стала бы на этом зацикливаться, хотя главное, чтобы язык жил и сохранялся, особенно у детей", - указывает девушка.

Внимание привлекают две большие орнаментированные татуировки на руках Дарьи. "Это поэт Максим Богданович и полководец Тадеуш Костюшко. Без этих людей невозможно представить себе белорусскую культуру и историю. Это было мое сознательное решение. А вообще, переход на белорусский язык, обращение к белорусскости помогло мне преодолеть некие страхи, комплексы и сомнения, дало толчок к моему саморазвитию и самосовершенствованию. Поэтому я здесь", - заключила Дарья Андронова.


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