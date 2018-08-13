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Запад думает, как наказать Лукашенко

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  • 13.08.2018, 9:20
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Рассматривается вариант лишения Беларуси права проводить Европейские игры в 2019 году.

Преследования журналистов в Беларуси продолжились задержанием редакторов информагентства БелаПАН и портала tut.by. Мировая общественность осудила данный шаг властей и теперь решает, как наказать президента Александра Лукашенко, пишет ng.ru.

Информационное пространство Беларуси постепенно заполняется словами поддержки пострадавших изданий и задержанных журналистов со стороны международных организаций и призывами к власти прекратить репрессии. К заявлениям местных журналистских сообществ, правозащитников и оппозиции присоединился Совет Европы, ЕС, «Репортеры без границ». Вчера официальное заявление опубликовало посольство США. «Независимые СМИ являются неотъемлемой частью стабильной, процветающей и более демократической Беларуси. Мы призываем правительство Беларуси выполнять свои международные обязательства, уважая фундаментальные права и свободы, включая свободу самовыражения и свободу прессы», – говорится в документе. Медиакомпания Deutsche Welle также в среду направила послу Беларуси в ФРГ Денису Сидоренко протест в связи с задержанием в Минске корреспондента русской редакции DW Павлюка Быковского и потребовала его незамедлительного освобождения.

Председатель Хельсинкской комиссии США (Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе), американский сенатор Роджер Уикер заявил: «Лукашенко намеренно притесняет независимые новостные агентства, ущемляет права всего населения. Белорусские власти должны освободить задержанных журналистов и прекратить преследовать тех, кто посвящает свою жизнь тому, чтобы раскрыть правду и поделиться ею с другими».

Кроме того, местная общественность пытается понять, что могут значить такие жестокие и несоизмеримые с составом преступления репрессии в отношении журналистов, чем они вызваны.

«Фактически сейчас мы наблюдаем ремейк информационной зачистки образца нулевых годов, но для сетевых медиа», – пишет белорусский журналист Аркадий Нестеренко. Причем речь идет не столько и не только о том, чтобы их закрыть, сколько – просто сделать подконтрольными государству. Отсюда запугивание и содержание под стражей женщин-редакторов. Скорее всего если в этот раз достичь таких целей власти не удастся, то она пойдет в наступление снова и снова, полагает Нестеренко.

«С начала года власти не скрывают своей обеспокоенности тем, что они потеряли контроль над белорусским информационным пространством. Поэтому они принимают лихорадочные меры, чтобы эту неприятную ситуацию поменять», – говорит о причинах очередного витка репрессий политолог Валерий Карбалевич.

Ссылаясь на дипломатические источники, некоторые белорусские СМИ пишут, что в Европе разочарованы действиями официального Минска, демонстрировавшего в последнее время шаги в направлении либерализации во имя сближения с Западом. Более того, там озадачены и пытаются выработать некую консолидированную позицию в отношении того, как сейчас быть. Не заметить – значит дать основания продолжить репрессии, ввести какие-то санкции – испортить хрупкий мир. По неофициальной информации, рассматривается даже вариант лишения Беларуси права проводить Европейские игры в 2019 году.

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН: Татьяна Коровенкова, Андрей Середа, Анна Калтыгина, Людмила Чекина, Ульяна Бобоед, Марина Золотова, Галина Уласик, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Евгения Березюк. Половину из них отпустили вечером.

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by Игоря Хмару, Марию Сороку, Елену Масловскую и главного редактора этого издания Владислава Кулецкого, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН Ирину Левшину. В тот же день на свободу вышли редакторы tut.by Галина Уласик и Анна Колтыгина и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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