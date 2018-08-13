Министр информации Беларуси: Теперь мы займемся фрилансерами 15 13.08.2018, 9:50

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Александр Карлюкевич

Фото: БелТА

Александр Карлюкевич назвал новые направления по ограничению свободы слова в стране.

Министерство информации планирует нововведения в отношении фрилансеров. Об этом заявил глава ведомства Александр Карлюкевич в интервью телеканалу СТВ.

"Мне кажется, нужно вернуться к рассмотрению самого термина "фрилансер" и более обстоятельно поговорить об этом и привнести определенные инициативы. Мы будем очень широко прислушиваться к журналистской общественности в определении всех этих позиций", - заявил чиновник.

Кстати, сейчас в Беларуси работа фрилансеров не регламентируется и официально не признается.

Также Мининформации готовит постановление Совмина, которое будет посвящено исключительно национальному телевизионному контенту. По словам Карлюкевича, сейчас над этим документом работают как сотрудники Министерства информации, так и представители журналистского телевизионного сообщества.

Министр пообещал, что законопроект подготовят в ближайшее время и вынесут его на широкое обсуждение.

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН: Татьяна Коровенкова, Андрей Середа, Анна Калтыгина, Людмила Чекина, Ульяна Бобоед, Марина Золотова, Галина Уласик, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Евгения Березюк. Половину из них отпустили вечером.

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by Игоря Хмару, Марию Сороку, Елену Масловскую и главного редактора этого издания Владислава Кулецкого, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН Ирину Левшину. В тот же день на свободу вышли редакторы tut.by Галина Уласик и Анна Колтыгина и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

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