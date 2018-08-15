Немецкий олимпийский комитет пригрозил бойкотировать Европейские игры в Минске 4 15.08.2018, 9:45

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Причина – в политике режима Лукашенко.

Президент немецкого олимпийского комитета (DOSB) Альфонс Хёрман не исключает бойкота Европейских игр-2019 в Минске, заявил он в интервью немецкому радио Deutschlandfunk, которое сегодня цитируют немецкие СМИ.

Как пишет издание Focus, Альфонс Хёрман считает, что бойкот «не исключен, если ситуация будет развиваться так, как это недавно произошло». Хёрман также заявил, что события в Беларуси «беспокоят, поэтому мы будем и впредь внимательно следить за ними».

При этом Немецкий олимпийский комитет, отметил его руководитель, придерживается мнения, что «бойкот не является хорошим инструментом», он «может использоваться только там, где существуют абсолютно неприемлемые условия».

Это касается нынешней Беларуси, которая в течение 24 лет находится под авторитарным правлением Лукашенко, отмечают немецкие СМИ. Последние аресты белорусских журналистов осудила ОБСЕ и другие международные организации, с заявлением по этому поводу выступило правительство ФРГ.

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

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