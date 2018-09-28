Фотофакт: Ученые осмотрели «чупакабру», разорявшую Слонимский район 4 28.09.2018, 15:15

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В Слоним приехали специалисты из Академии Наук.

В пятницу в Слоним приехали специалисты из Академии Наук, которые проводили исследование убитого на Слонимщине волка, сообщает «Газета Слонимская».

По предварительной версии, это может быть то самое животное, которое похищало домашних животных у жителей Слонимских деревень. Напомним, в четверг, 27 сентября, в редакцию «ГС» позвонил очевидец из деревни Деревная Слонимского района и рассказал, что охотники убили огромного волка. Волка застрелили на поле между деревнями Деревная и Львовщина.