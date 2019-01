В Черное море вошел боевой корабль ударной силы ВМФ РФ

#ВМФ Project 1155 Northern Fleet Сф Udaloy class destroyer Severomorsk 619, armed with SA-N-9 Gauntlet/Kinzhal & 533mm torpedoes, transited Bosphorus en route to Sevastopol. Severomorsk entered Black Sea 06:00Z pic.twitter.com/ML0lKR5IGQ

#ВМФ Project 1155 Northern Fleet Сф Udaloy class destroyer armed with SA-N-9 Gauntlet/Kinzhal & SS-N-14 Silex/Rastrub, 100mm guns. 619 equipped with several different radars. pic.twitter.com/twAJJre5Km