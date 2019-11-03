Медик: Лукашенко уже пора беспокоиться 47 3.11.2019, 8:11

17,387

Есть силы, которые могут поставить на место даже самые высокие чины.

Посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии (РНПЦ), Лукашенко заявил, что трудовая миграция белорусских врачей за границу его особо не волнует.

«Нас это не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему нехватки врачей в медучреждениях снимем, — сказал диктатор. — Возьмите, сколько приезжает к нам в клиники не только наших соотечественников из Израиля, а просто врачей, которые там выросли. Из Америки очень много, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям».

Так ли это на самом деле? На вопросы Charter97.orgотвечает кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь», профессиональный медик Елена Терешкова.

- Согласно даже официальной статистике, в Беларуси врачи и медсестры входят в число самых дефицитных специалистов. Как вы прокомментируете на этом фоне слова Лукашенко о том, что отток медиков за границу его не напрягает?

- Тот факт, что Лукашенко не очень беспокоится за судьбы наших врачей – это не новость. Иначе бы ситуация с кадрами и заработками в этой сфере давно бы изменилась в лучшую сторону. Мы с коллегами смеялись, когда обсуждали недавнее предложение чиновников повысить зарплаты врачам в два раза до 2025 года.

Можно даже предположить, как это можно будет сделать - просто нужно каждого врача обязать работать на две ставки. Тогда и заморачиваться этим вопросом не придется и обещание Лукашенко будет выполнено.

Меня радует, что уровень наших врачей признается в Европе. Несмотря на это я считаю, что качество образования в целом в Беларуси снижается. Постепенно это отражается и на качестве нашей медицины. Однако востребованность наших специалистов за рубежом говорит о том, что не все еще уничтожено в отечественной медицине.

Кадровый голод в Беларуси продолжается уже не один год. И когда мы сталкиваемся с такими проблемами, что люди не могут своевременно обследоваться, это означает, что существует проблема низкой доступности качественной медицинской помощи.

В Беларуси власти заявляют, что медицина бесплатная. Но я считаю, что путаются понятия «бесплатность» и «доступность». То, что я не плачу за визит в поликлинику, не означает, что я получаю там качественную диагностику и своевременную помощь. В последнее время доступность к качественным медицинским услугам снижается, в том числе из-за оттока специалистов в другие страны.

Это бьет по белорусам сразу с нескольких сторон. Во-первых, мы может тоннами готовить студентов, но когда они приходят на рабочие места, а более опытные коллеги уже успели уехать – им просто не у кого учиться. На это реально больно смотреть – люди приходят талантливые и мотивированные.

В медицинских ВУЗах должна передаваться основная часть практических знаний. Но этого не происходит, потому что университетские врачи заняты другим и не могут уделять должного внимания молодым специалистам. В итоге, лучшие переходят в частную медицину или вообще уезжают за границу.

На месте Лукашенко я бы все-таки обеспокоилась существующей проблемой по оттоку наших врачей. Дело в том, что я не верю, что белорусским медикам поднимут зарплату настолько, что врачам жить и работать в Беларуси станет выгоднее, чем в Польше. Экономическая ситуация в стране показывает, что такой резкий взлет зарплат в системе здравоохранения просто невозможен.

Эту проблему нужно решать комплексно. К сожалению наших властей доктора – люди интеллектуально развитые. А каждый интеллектуал - так или иначе – стремится к личной свободе. Люди понимают, что лучше здесь не будет – это и подстегивает некоторых людей даже к смене сферы деятельности. Происходит отрицательный отбор, и медицина теряет все больше и больше специалистов – это очень тревожно.

- Зарплаты польских врачей составляют порядка 3−4 тысяч евро. Как на этом фоне выглядят реальные доходы белорусского медика?

- Смотря с какой стороны посмотреть. По уровню зарплат – разница, конечно, существенная. Но по некоторым аспектам в Беларуси даже лучшая, чем в Польше, социальная защищенность. Например, в Польше гораздо высокая стоимость за детские сады. За счет таких показателей достигается определенный баланс.

Есть посмотреть на цены за продукты, то они примерно одинаковые в двух странах. Но надо сказать, что само качество продуктов в Польше лучше. Хотя бы потому, что они в Европе гораздо меньше загрязнены радионуклидами.

Поэтому судить о качестве жизни следует не только исходя из размера зарплаты. Я бы не сказала, что те, кто переедет работать в Польшу, будет жить лучше в 10 раз.

Но белорусы хотят не просто зваться «людьми», они хотят жить как люди. В условиях диктатуры достойно жить могут позволить себе единицы, и мы все знаем, о ком я говорю.

- Резкий разрыв в доходах между Минском и провинцией — одна из характерных черт Беларуси. Что вы можете сказать о положении сельских врачей, особенно тех, кто отрабатывает распределение?

- Принудительное распределение молодых специалистов на периферию – это одно из проявлений несвободы в нашей стране. Если бы там был сопоставимый с Минском уровень жизни – это был бы отличный вариант.

В нашей стране существует такая практика, когда «тяжелых» пациентов из периферии направляют в областные центры, или в Минск, или в научно-исследовательские институты. Люди на периферии в любом случае должны уметь справляться с более «простыми» случаями. Поэтому в этом смысле молодому врачу лучше начинать свою карьеру как раз в небольших населенных пунктах.

Но если человек жил в крупном городе, имел определенный уровень жизни, был в состоянии их обеспечивать, а его помещают в условия рабства и дефицита самого необходимого – качественного жилья и еды, то нет гарантии того, что человек решит посвятить все свои силы на освоение специальности.

- Кроме пренебрежительного отношения к профессионалам, в белорусском здравоохранении постоянно случаются скандалы либо с исчезновением из торговой сети важных лекарств (из последнего — пропал йодомарин) либо с недоступностью импортных препаратов, например, для больных онкологией. Как вы прокомментируете эти «эксперименты» со здоровьем граждан?

- Проблема в том, что экономика Беларуси находится на ручном управлении. И пока так будет продолжаться, «машина» быстро не поедет. Есть объективные законы рынка и конкуренции. Если их игнорировать, своими глазами за всем не уследишь.

Не уследишь, какой препарат и в какой момент исчез из аптек, где необходимо произвести дополнительные исследования, где можно отказаться от одного лекарственного средства и перейти к его аналогу и так далее.

В Беларуси в основе всего стоят некие условные придуманные показатели, которых своевременно нужно достигать. И качество работы нашими властями во всех сферах оценивается по тому, соответствует ли показатель на сегодня их запросу, а не по тому, насколько его величина соответствует интересам народа. Мы наступаем на те же самые грабли.

Дело не в том, что исчез йодомарин, а в том, что его отсутствие совсем не беспокоит тех, кто вместо того, чтобы делать свою работу, подстраивается под диктатуру.

- Можно ли говорить о том, что в Беларуси существуют две медицины: для Лукашенко и его приближенных, для которых недавно построили новую больницу за 100 миллионов евро, и для обычных граждан, которых иногда кладут на пол в коридоре и дети которых могут умереть от сомнительной вакцины?

- Расслоение медицины для народа и для «слуг народа» существовало всегда. Поверьте, если хороших врачей в стране не будет в принципе, их не будет и для «лечкомиссии». Там так же существуют определенные кадровые проблемы. Да, пока они не бьют по более «сиплой» части «слуг народа». Но рано или поздно, и в этих кабинетах будет сидеть врачи, далекие от желаемой квалификации. Потому что специалисты с неба не упадут.

Люди, которые являются профессионалами своего дела, просто не пойдут туда работать. Специалиста-интеллектуала невозможно заманить в систему, где он будет работать на уровне прислуги. От того, что врач сменил номер больницы или маршрут поездки на работу, к нему лучше относится не станут – ведь в Беларуси зачастую о врачей просто вытирают ноги.

Судя по тому, что я сама вижу во время своей работы – некоторые чиновники чувствуют себя бессмертными. Потому что приходя на прием, он могут начать хамить тем, кто их через несколько дней будет оперировать.

Мы никому не мстим, но точно знаем, что есть Бог, который порой может поставить на место даже самые высокие чины. Врачи относятся ко всем одинаково – без социально обусловленных факторов. Чиновники должны понять, что в условиях узкой специализации гениев из каждой области в «лечкомиссию» не хватит!

- В вашей предвыборной программе есть пункт о медицинской реформе в Беларуси. Если кратко: что нужно изменить прежде всего, чтобы медицина в нашей стране была доступной и качественной?

- У нас есть программа развития системы здравоохранения и различные программы профилактики. Был раньше лозунг «Советская медицина – профилактическая медицина». Если бы такой принцип внедрить в современную белорусскую медицину, то у нас медицина стала бы гораздо лучше.

Основа предлагаемой нами реформы – бережливое отношение к кадрам и создание нормальных условий для работы. Сейчас же не совсем рационально используются как кадровые ресурсы, так и финансовые.

Как и в любой другой сфере, медики задавлены плановыми показателями. Вы будете смеяться, но, к примеру, у педиатров есть свои планы. Если на участке какого-нибудь врача дети не болеют, значит, он не выполняет план по посещениям и его за это будут ругать.

Нужно избавить медицину от таких нонсенсов. А спасенные нервы и ресурсы помогли бы врачам уже самостоятельно поднять качество и доступность обслуживания.

Нужно впустить в Беларусь современные технологии и способствовать тому, чтобы белорусы ими пользовались. Не только закупая дорогое оборудование в каждую деревню, но, и чтобы там работали специалисты, которые будут знать не только, как его включить и выключить. Главное, чтобы они понимали, что они видят на этом чудесном оборудовании.

Следует перестать заниматься фиктивным повышением квалификаций. Преподаватели на курсах просто отрабатывают свою зарплату, а взрослые дяди и тети слушают вчерашних студентов, которые читают то, что им читали преподаватели 20 лет тому назад. И воспринимается это как оплачиваемый - хоть и нудноватый – отдых.

Нужно дать возможность врачам совершенствоваться в том направлении, в котором они сами считают нужным. Надо ввести понятную систему сертификации дополнительных курсов. Это все поспособствует тому, что врачи будут рационально использовать свое время, а государство сэкономит деньги