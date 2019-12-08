«Захожу на сайт, а там мою квартиру сдают» 1 8.12.2019, 19:15

4,380

Иллюстрационное фото

Агенты воруют чужие фото и берут деньги за просмотр квартир.

Однажды в Беларуси примут закон, который обяжет всех недобросовестных агентов недвижимости при встрече с клиентом произносить: «Внимание! Во время этого разговора может незаметно взиматься плата — высокая и необоснованная». Так определенно будет честнее, хотя даже это вряд ли что-то решит. «Онлайнер» предлагает погрузиться в пучину лживых объявлений и несуществующих агентств вместе сними и понаблюдать за многообразием обитателей этого удивительного мира. Не бойтесь, это совсем не страшно.

«Захожу на сайт, а там мою квартиру сдают»

На днях журналистам написала минчанка Екатерина, которую возмутило «отвратительное поведение определенных людей». Женщина уверяла, что какие-то негодяи стащили ее фотографии и разместили их под другими объявлениями.

— В первый раз я заметила точную копию своего объявления, только со сниженной ценой. Дала отклик на сайте, потом звонила по номеру, который они указали. Пришлось ругаться: не хотели удалять! — негодует минчанка и говорит, что таких случаев за последние дни было несколько. В подтверждение присылает скриншоты переписок и ссылки на уже удаленные объявления.

Эта схема проста и давно известна. Агенты создают липовые объявления с чужими фотографиями и описаниями, а под ними указывают свои номера. Это крючок. В качестве наживки обычно используется заниженная цена, которую с удовольствием проглатывают потенциальные арендаторы, после чего они звонят агенту, чтобы обсудить детали. На том конце провода говорят, что квартира уже сдана, но в запасе есть другие, ничем не хуже. Это своего рода реклама агентства, только нечестная.

Чаще всего агенты используют старые фотографии, взятые из неактуальных объявлений, но в этот раз система дала сбой, и все они сами стали жертвами.

«Дружище, ты меня [утомил]»

Екатерина предоставляет номера телефонов всех агентов, которых она успела схватить за руку, прежде чем сама удалила объявление. Журналисты начинают с Игоря и вбивают его номер в Viber и Telegram. На аватарке появляется мужчина в очках с тонкой оправой, за его спиной красуется табличка, прочесть которую можно только частично: «Алекс… Агентство Н…». Что любопытно, в мессенджерах Игоря зовут Дмитрием.

Журналисты звонят Дмитрию/Игорю и задают вопросы о его методах работы. Он отвечает вежливо, говорит, что допустил ошибку и кается. Журналисты долго разговаривают о том, как специалист такого уровня мог случайно скачать все фотографии из одного объявления и залить их в другое. Может, положил в карман незаблокированный телефон? Или кошка на клавиатуру запрыгнула? Собеседник точно не помнит, поэтому мы приходим к соглашению, что такое иногда случается, но все же просят его озвучить полное название агентства, которое он представляет. В этот момент мужчина резко меняет тон:

— Слушай, дружище, ты меня [достал/утомил/замучил], — говорит квалифицированный специалист по работе с клиентами и прерывает беседу.

«Я буду удивлен, если он работает где-то еще»

Приятнее общения с такими агентами могут быть только беседы с их руководством, поэтому журналисты вбивают номер Дмитрия/Игоря в строку поиска и попадают на сайт агентства, о котором до этого ничего не слышали. На звонок отвечает директор, который подтверждает: сотрудник его, вот только арендой он не занимается.

Дмитрий/Игорь на самом деле оказывается просто Дмитрием. Игорь — его альтер эго, публикующее чужие фотографии.

— Я буду удивлен, если он работает где-то еще. Но пока его вина не доказана, буду защищать своего сотрудника, — говорит правильные вещи директор агентства и обещает разобраться.

Дмитрий звонит уже через час.

— Я несколько грубо закончил беседу. По поводу объявления об аренде. Может, мне какую-то дополнительную информацию предоставить, извиниться перед собственником? Да, я работаю на другое агентство по аренде. Мы иногда размещали фотографии, так скажем, похожих квартир. Но мы в основном брали фотографии старые, а тут получилось вот так. Мы этим не наносили никому вреда, — кается Дмитрий, но уверяет, что это его единственный грех — предоплату он никогда не брал. — В сфере аренды хулиганит молодняк. И агентства, кстати, тоже берут деньги вперед, мои клиенты часто жалуются. Берут деньги, а потом скидывают адреса квартир, которые уже сданы. Вот про таких п… [людей недобросовестных, нечестных] можно написать. А что касается нас, у нас таких «косяков» не бывает. Единственное, такой вот рабочий момент с фотками.

«Я один день работал, я ни при чем»

Журналисты оставляют Дмитрия наедине со своим нехорошим поступком и звонят по еще одному номеру, указанному под объявлением с фотографиями Екатерины. Трубку снимает молодой человек, который сразу говорит, что уже не работает агентом: его карьера закончилась так же стремительно, как и началась.

— Я там один день только проработал и сразу понял, что тема мутная. Мне сразу начала женщина писать, что в объявлении ее фотографии, — рассказывает Сергей и соглашается сотрудничать.

Сергею 25 лет, он из Бобруйска. Говорит, нашел объявление о подработке во «ВКонтакте» и купился. Ему поставили простую и понятную задачу: отвечать на звонки и зачитывать клиентам текст, написанный на бумажке. Приводим его ниже:

Со слов Сергея, ему обещали скидывать 30 рублей за каждого клиента, который подпишет договор об аренде. По вопросам названия агентства и любых уточнений говорить запрещали.

Сергей делится с нами ссылкой на человека, оставившего объявление о поиске работников. Работодателем оказывается очень успешный с виду молодой человек: на аватарке он украшает ресторан своим дорогим пиджаком. Мы решаем тоже устроиться на работу и пишем ему от лица миловидной девушки по имени Оксана. Чтобы соответствовать статусу, себе на аватарку ставим фото норвежской актрисы Ингвилд Дейлы, сыгравшей принцессу Лею в фильме «Изгой-один». Не пытайтесь найти в этом смысл.

Артем тут же принимает нас на работу и скидывает подробности: нужно снимать трубку и отвечать клиенту, что квартира все еще сдается. За оформление сделки компания Артема берет 50% от месячной стоимости аренды.

«Если человек согласен на наши условия, вы мне отправляете его номер, я его везу на осмотр квартиры, если он квартиру забирает, вам на банковскую карточку перечисляется 30 белорусских рублей. Возможно официальное трудоустройство по договору подряда без проблем, если это нужно вам», — пишет Артем.

Его условия нам подходят, а потому журналисты просят чуть подробнее рассказать о компании и хотя бы озвучить название агентства, но после этого Артем явно теряет интерес и говорит, что общаться ему неудобно: он в командировке.

«За просмотр квартиры эти демоны берут 15 рублей»

Номер Надежды значился под одним из множества объявлений с фотографиями квартиры Екатерины. После жалобы она удалила объявление и написала, что произошла ошибка. Когда мы связались с ней под видом потенциального клиента, Надежда не стала отрицать, что работает в агентстве, однако озвучить его название отказалась и поспешила закончить наш разговор.

Появление ее номера под объявлением с несуществующей квартирой можно было бы посчитать случайностью, вот только номер Надежды упоминается в еще более любопытном сообщении.

В сентябре этого года на форуме Onliner появилось сообщение, автор которого утверждает, что в Минске начали работать люди, которые под видом собственников предлагают квартиры в аренду. Они создают липовые объявления с фотографиями чужих квартир, а всем позвонившим предлагают устроить показ всего за 15 рублей. После того как доверчивые белорусы отправляют деньги, им дают номер настоящего собственника, который о схеме, естественно, ничего не знает. Но деньги уже ушли.

Автор сообщения оставил на нашем форуме несколько номеров — по его утверждению, все они значились под объявлениями о сдаче его квартиры. По трем номерам из четырех нам ответили, что никакого отношения к аренде они не имеют, а хозяйкой последнего и оказалась Надежда.

Говорить с журналистами женщина не захотела и озвучила ряд веских причин отказа. Публиковать весь разговор целиком не имеет смысла, поэтому приводим лишь основные аргументы, озвученные Надеждой за время десятиминутной беседы:

Вдруг я не я.

Вдруг вы не вы.

Еще примерно через полчаса Надежда все же перезвонила, чтобы узнать, интересно ли написать о сетевом маркетинге, которым занимается ее друг. Потом она звонила снова и говорила, что все сказанное в сообщении — треп непонятных людей, отношения к этому она не имеет, а телефон под объявлением могли оставить конкуренты. Правда, Надежда так и не смогла объяснить, почему всего несколько дней назад по телефону она подтвердила нам, что работает в агентстве и как переписка с ней оказалась у нашей читательницы. Закончила так и не назвавшая фамилию гражданка максимально бойко:

— Если там будет мой номер, мы будем с вами разговаривать лично, Дмитрий. Лично.

Автор сообщения на нашем форуме, минчанка Жанна, такому стилю общения не удивилась. Женщина говорит, что эти ребята — те еще наглецы.

— Им вообще все равно. Я когда звонила по этим номерам и говорила, что напишу заявление в милицию, они только хмыкали и говорили: «Вы сначала нас найдите», — рассказывает нам минчанка, впервые столкнувшаяся с такой проблемой.

— За первый день мне позвонили три или четыре человека, которые успели перечислить им деньги. Все набирают и уверенно спрашивают, когда приходить: мол, они уже заплатили. Я после этого испугалась и вообще сняла объявление, потому что не знала, как с этим быть. Потом снова поставила и на этот раз сдала нормально, — заканчивает наша собеседница.

После нескольких звонков в крупные столичные агентства стало понятно, что практика с платным просмотром квартир (которых, возможно, не существует) набирает обороты.

— Буквально два дня назад клиент жаловался. Требовали что-то в районе $10, — говорит нам риелтор Анастасия и делится ссылкой на уже удаленное объявление. По телефону нам зачитывают все тот же текст с листика и обещают передать номер менеджеру. Как только мы спрашиваем, как называется агентство, девушка бросает трубку. Больше ее голос мы не услышим.

Что делать в таких ситуациях? Комментарий юриста

Недобросовестные агенты и агентства используют самые разнообразные схемы захвата ваших денег. Они берут предоплату и принуждают заключить договор, дают неактуальные адреса и «крутят» с ценой. А теперь вот новая схема. Журналисты попросили юриста Сергея Зикрацкого рассказать, что делать в таких ситуациях.

— Начнем с кейса о недобросовестных агентах, которые публикуют фотографии чужих квартир. Здесь мы можем наблюдать несколько нарушений. Во-первых, законодательство о рекламе запрещает использовать фотографии чужого имущества без одобрения собственников. Во-вторых, что более серьезно, законодательство о риелторской деятельности запрещает рекламировать объекты недвижимости без согласия владельца. В-третьих, здесь имеет место недостоверная информация. За это агентство недвижимости может быть лишено лицензии.

Поэтому я рекомендую людям, чьи права нарушаются, делать скриншоты, записывать разговоры звонков и обращаться в Минюст. Конечно, с привлечением к ответственности этих людей могут возникнуть сложности, но это все же возможно. Когда одно-два-три агентства окажутся закрыты, ситуация начнет меняться.

Относительно ушлых агентов, которые берут деньги за просмотр квартир: это нарушение норм предпринимательской деятельности, а если квартир на самом деле не существует, то еще и мошенничество. В Беларуси мошенничество, причинившее вред на сумму свыше 10 базовых величин, наказывается в уголовном порядке, если сумма меньше — в административном. Так или иначе, это нарушение закона, так что об этом нужно сообщать в милицию. У милиции есть возможность установить владельцев телефонов и банковских карт, на которые были переведены средства, а после привлечь таких людей к ответственности.