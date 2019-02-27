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Гомельский туалет за $1 миллион до сих пор не работает

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  • 27.02.2019, 11:41
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Фото: NEXTA

При этом на набережной уже возводят второй похожий туалет.

Напомним, самую дорогую общественную уборную страны открыли к «Форуму регионов Беларуси и Украины» 25 октября и закрыли почти сразу после отъезда Лукашенко из Гомеля, сообщает сайт «Сильные новости».

Спустя почти три месяца в телефонную приемную 142 Гомельского горисполкома поступил вопрос: «Сколько стоило строительство общественного туалета в районе больницы скорой медицинской помощи на набережной реки Сож?», пишет «Комсомольская правда». Но власти не смогли назвать его окончательную стоимость «в связи с тем, что объект строительства не введен в эксплуатацию».

При этом на набережной уже возводят второй похожий туалет.


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