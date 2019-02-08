Почему реклама в лифтах появляется помимо воли жильцов? 4 8.02.2019, 16:47

фото с сайта reklaime.ru

При этом компания, разместившая рекламные площади, регулярно отчисляет ЖЭСу деньги.

Анна Грановская — живет в обычной минской квартире. Вместе с другими жильцами своего подъезда занимается его ремонтом — за свои деньги и своими силами. Считает, что ответственное отношение к собственности включает в себя и право распоряжаться ею по своему усмотрению. Она написала письмо onliner.by:

- Представьте: к вам в квартиру без предупреждения приходят рабочие ЖЭСа и вешают неоновую рекламу на стену спальни. Дикость? Думаю, вы еще больше возмутитесь, если при этом ЖЭС будет получать деньги за то, что вы на эту рекламу ежедневно смотрите. Вряд ли ситуацию исправят уверения сотрудников ЖЭСа в том, что заработанные деньги они тратят исключительно на ваше благо. Все это звучит абсурдно? Тогда давайте рассмотрим немного другую, абсолютно реальную историю.

Итак: к вам в подъезд приходят рабочие и вешают на стену лифта доску объявлений. Никто не спросил вас, хотите вы смотреть на эти объявления или нет, зато при этом компания, разместившая рекламные площади, регулярно отчисляет ЖЭСу деньги. Которые, конечно же, идут на благоустройство подъезда.

Вряд ли многие из вас обращали внимание на эту «мелочь», и я считаю, что очень зря. Не поленившись, я провела собственное небольшое расследование: позвонила в компанию, которая размещает объявления в лифтах, изучила Жилищный кодекс, пообщалась с представителями ЖЭСа. Результаты оставили меня в недоумении.

В Жилищном кодексе написано, что лестничная площадка, лифт — это все общее домовладение и на жильцов — собственников квартир возлагается обязанность оплачивать содержание, эксплуатацию и другие расходы. Потому что лифт — это имущество жильцов. И мы с вами исправно платим, мало того, нам нередко пеняют в ЖЭСе: «Что ж вы за подъездом не следите? А ведь это — ваша собственность!»

Так вот, лично я считаю, что если с моего лифта хотят получать коммерческую выгоду, то заключать некий договор должны с собственниками, то есть с жильцами.

А еще я робко хотела бы предположить, что прибыль, полученная за использование моей собственности (и моего времени, невольно потраченного на чтение рекламы тоже), должна идти в пользу жильцов — это звучит вполне логично, не находите? А рекламное агентство может выступать как посредник и тоже иметь свои проценты.

Вполне вероятно, многие читатели назовут меня мелочной, мол, придираюсь к коммунальщикам по пустякам, они же для нас стараются! Давайте справедливости ради озвучим цену вопроса, чтобы было понятно, стоит ли вообще из-за него беспокоиться. Так вот, я изучила «прайсы», посчитала и выяснила, что за год реклама в лифте приносит более 180 долларов оборота! При этом представив, что такие рекламные площади сдают «оптом», в работу «включаются» целые районы домов (где стоит и 50, и 200 зданий), в которых есть множество подъездов и, соответственно, лифтов. Это десятки, если не сотни тысяч долларов в год, немалая часть из которых, по сути, могла быть поделена между жильцами или как минимум потрачена на конкретные проблемы каждого отдельно взятого дома/подъезда.

И так делают, например, в домах, где работает товарищество собственников. Или в бизнес-центрах. Или в торговых центрах: собственник зорко блюдёт, чтобы за его счет не обогащались посторонние. Другое дело — многоквартирные дома.

На мой вопрос к коммерческой организации, занимающейся распространением рекламы в лифтах моего дома, есть ли какие-то законные основания заниматься такой деятельностью, ответили утвердительно, мол, существуют договоры с ЖРЭО, ЖСПК, и, конечно, все согласовано с администрацией района. Правда, номер договора и дату заключения называть отказались.

Тогда мы решили прозвонить всю цепочку возможных ответственных лиц. И не только прозвонить, но и сделать письменные запросы. ЖРЭО открестился однозначно. ЖСПК и УКС также отрицали какое-либо посягательство на собственность жильцов, то есть лифты. Администрация района была не в курсе проблемы, но по-отечески попросила назвать адрес, дом, подъезд и «если хотите, приедем, скажем, пусть демонтируют у вас рекламные конструкции».

Согласитесь, такой точечный подход — это прекрасно!

И еще один нюанс: я расспросила старожилов своего дома: когда-нибудь с кем-нибудь из вас заключался договор на размещение рекламы в лифте? Возможно, коммунальщики проводили опрос, стоит ли устанавливать такую рекламу или нет? Подобного никогда не происходило.

Ситуацию прокомментировала юрист Татьяна Ревинская:

— Если посмотреть на пункт 1 статьи 274 Гражданского кодекса, собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры, а в случаях, установленных законодательством или договором, и иное имущество.

Говоря проще, к общему имуществу относится и подъезд, и все сети водоснабжения, электроснабжения, отопления, лифты, кровля, чердак, подвал жилого дома, которые принадлежат собственникам квартир, и они несут ответственность за их сохранность и обслуживание.

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом осуществляются по соглашению всех собственников (статья 9 Закона о совместном домовладении). Собственники имеют право размещать рекламу на возмездной основе, сдавать в аренду пустующие помещения и др. Решение о распоряжении совместным имуществом принимается общим собранием жильцов (товарищества собственников, ЖСК). Это исключительное право общего собрания. Что касается использования вырученных доходов, то они могут быть использованы на нужды жильцов, например оплата капремонта помещений, освещение, обустройство территории двора и т. п. Распределяться доходы между собственниками не могут, поскольку ТС или ЖСК не являются коммерческими..