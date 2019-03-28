Европарламент подтвердил признание Гуайдо президентом Венесуэлы 28.03.2019, 20:03

Европарламент призвал Мадуро положить конец репрессиям.

Европарламент во время пленарной сессии принял резолюцию в поддержку мирного решения кризиса в Венесуэле путем организации свободных президентских выборов и подтвердил свое признание Хуана Гуайдо "как законного исполняющего обязанности президента Венесуэлы".

Об этом сообщает interfax.com.ua.

Парламентарии призвали государства - члены ЕС, которые еще не признали Гуайдо, "сделать это незамедлительно".

В документе осуждаются "грубые репрессии и насилие" со стороны властей страны и напоминается обеспокоенность Европарламента относительно "беспрецедентного гуманитарного и политического кризиса в стране".

Европарламент призвал Мадуро положить конец преследованиям, задержаниям и репрессиям журналистов, политических руководителей и членов команды Гуайдо, в частности, это касается главы его кабинета Роберто Марреро.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на диктатора Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также диктатор Беларуси Александр Лукашенко.