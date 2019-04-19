В России задержан белорусский бизнесмен Алексей Хотин 1 19.04.2019, 12:44

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Алексей Хотин

Главный акционер банка «Югра» задержан по статье «растратa».

Белорусский предприниматель, главный акционер банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках расследования дела о хищении 7,5 миллиардов рублей. Об этом в пятницу сообщили в Следственном комитете России, сообщает "Радио Свобода".

Возбуждено уголовное дело по статье о растрате. В следственных мероприятиях участвовали сотрудники ФСБ и МВД России.

Напомним, в июле 2017 года Банк "Югра", входивший в сотню крупнейших кредитных организаций России по объемам активов, в пятницу лишился лицензии. Перед этим Центробанк ввёл в нем внешнее управление. В банке это решение назвали незаконным. Отменить его потребовало как руководство кредитной организации, так и Генеральная прокуратура России, в которой заявили, что банк не нарушал свои обязательства.

Алексей Хотин родился в Минске 21 мая 1974 года. Он женат, у него двое детей. Его отец, Юрий Хотин, также занимается бизнесом. Первое предприятие, связанное с косметикой, Хотины создали в Беларуси в 1994 году, а вскоре перебрались в Москву. Сегодня семья владеет долями в финансовых организациях, объектах недвижимости, нефтегазодобывающих компаниях.