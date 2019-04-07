Уникальное архивное видео: Зенон Позняк рассказывает про Куропаты 7 7.04.2019, 9:55

2,259

Зенон Позняк

Фото: charter97.org

Как было открыто то, что советская власть делала в урочище.

В «Фейсбуке» появилось уникальное архивное видео, в котором молодой Зенон Позняк рассказывает про Куропаты.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.