Уникальное архивное видео: Зенон Позняк рассказывает про Куропаты

Уникальное архивное видео: Зенон Позняк рассказывает про Куропаты7
- 7.04.2019, 9:55
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Как было открыто то, что советская власть делала в урочище.
В «Фейсбуке» появилось уникальное архивное видео, в котором молодой Зенон Позняк рассказывает про Куропаты.
Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.
Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.
1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.
Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.