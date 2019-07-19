«Братишка, ты почему мне не рад?»: как белорус продавал квартиру без посредников 6 19.07.2019, 11:52

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Общение с покупателями открыло глаза на многие вещи.

Часто без услуг риелторского агентства не обойтись, особенно если речь идет о сложных сделках, выстроенных в запутанные цепочки. Однако порой вы без проблем и рисков можете обойтись без сторонней помощи. По крайней мере в этом убежден читатель Onliner Евгений. Он поделился своим опытом продажи квартиры. Парень хоть и с трудом, но отбился от натиска агентов, справившись с задачей самостоятельно:

- Вчера с удовольствием заблокировал «левый» номер телефона. За месяц с небольшим на него поступило около 200 звонков. Большинство из них — от агентств, которые любым путем готовы взять в оборот заблудшую душу. Все для того, чтобы поиметь с этой души приличные деньги за работу, которая в большинстве случаев не так уж и сложна. Моя история будет полезна для тех, кто когда-нибудь будет продавать или покупать квартиру.

Этап первый. Как получить зарплату топ-менеджера за день и красивые глаза

Дано: старенькая однокомнатная квартира где-то на дне ценового карьера. Без излишеств, с какой-никакой мебелью, не убитый «бабушатник», но и без евроремонта. Обычная квартира с отягощением в виде последнего этажа пятиэтажного дома и отсутствия балкона. «Хотелки» велели поставить начальную цену $42 тыс. в эквиваленте. Как показало беглое изучение рынка, для данного района это одна из самых низких цен из всех квартир со схожими характеристиками. Возможность торга и готовность к нему при этом никуда не пропадают.

Источник: onliner.by

В первый день после размещения объявления на Onliner получил 15 звонков. Все до одного — от риелторских агентств. Метод окучивания: уточнение характеристик объекта — и «а давайте приедем сегодня посмотрим, может, договор заключим». Насчет договора (его заключение в моем случае обошлось бы мне как продавцу в $1260 по курсу) сразу предупредил, что пока заключать его не собираюсь, а если посмотреть — пожалуйста, приезжайте вечером. Все 15 согласились. Вечером я ждал в квартире два часа, но никто так и не приехал. Ситуация стала проясняться.

В первое время звонков непосредственно от покупателей практически не было. Поэтому поначалу не исключал варианта работы с агентствами по факту. Приводите клиента, который готов купить квартиру? Хорошо, тогда заключаем договор. Вот только работать по факту практически никто не захотел.

Нашелся лишь один настойчивый парень. Назовем его Алексей. При первом разговоре он убеждал меня, что цена справедливая и даже чуть ниже рыночной. Через недельку риелтор нашел покупателя, якобы готового выложить $38 тыс. в эквиваленте. На этот раз моя цена за 35 метров площади в зеленом районе Минска рядом с метро была названа «неадекватной», а вот $38 тыс. — это даже больше, чем стоит жилье. Из этой суммы, само собой, придется вычесть 3% за работу риелтора, и на руки мы получим солидные $36,8 тыс. Спасибо, но нет.

Источник: onliner.by

Так получилось, что позже эти же покупатели вышли на меня самостоятельно. Тогда же выяснилось, что предлагали они не $38 тыс. в эквиваленте, а $40 тыс. Посчитаем, в какую сумму оценил свои усилия Алексей: около $1,2 тыс. (примерно 2,4 тыс. рублей) за услуги — с меня, еще 90 базовых величин — с покупателя (2295 рублей, или около $1,1 тыс.), плюс небольшой и красивый бонус в виде $2 тыс. за «просто так». Итого — $4,3 тыс., или почти 9 тыс. рублей. Достойная попытка, Алексей, но нет.

Этап второй. Втереться в доверие, стать другом, членом семьи, сокамерником, белой госпожой

Отмечу, что большинство риелторов предлагали свои услуги ненавязчиво и даже будто из-под палки работодателя. Усталыми голосами представлялись, уточняли какие-то детали и интересовались, не хочу ли поработать с агентами. Нет, не хочу. На том общение и заканчивалось. Но встречались и творчески одаренные личности. С одной из таких случился следующий диалог (привожу по памяти, куда он врезался благодаря своей колоритности).

Источник: onliner.by

— Приветули! Женька (Евгений — автор материала. — Прим. Onliner)?

— Э-э-э, да…

— Это Юран! Как дела, братишка? Давай сразу на «ты», а? Вижу, квартиру продаешь. Давно уже выставил?

— Ну-у, неделю назад.

Я все еще удивлен подходом, но начинаю привыкать.

— Ого, уже неделю висит и не продается?! Хочешь, я продам по-бырому?

— Мне так уж «по-бырому» не надо.

— Смотри, у нас агентство новое, крутое. Работаем по-новому, не как в совке! Я, знаешь ли, 13 лет изучал недвижимость в Италии. Там совсем по-другому работают. Вот и я так хочу. И фотки твои — полное рожно. У меня кореш из Хорватии, фотограф, снимет твою халупу как надо. Сечешь?

— Секу. Ладно, давай, квартира все равно не моя, а брателлы моего — с ним все базары. Он тебе глухаря кинет на телефон — я передам контакт.

— Ну лады! Смотри, если что, я еще завтра буду набирать. Бывай!

Это был единственный контакт в моей жизни, который после первого же разговора ушел в черный список. Звонил потом еще шесть раз.

Источник: onliner.by

Через пару недель нашелся первый покупатель. Женщина сама прочитала объявление на Onliner. Квартира ей очень понравилась, хотела обеспечить жилплощадью вернувшегося из армии сына. Договорились на $41 тыс. по курсу. Единственный нюанс — из необходимой суммы была только половина, остальное надо было брать в кредит. На время сбора справок, поиска поручителей, походов в банк объявление о продаже я снял. И зря. Как раз в день подачи документов на получение кредита этот банк прекратил выдавать деньги в долг на недвижимость. В остальных банках были более мудреные условия, поэтому они не подошли.

В общем, не получилось. И я потерял полторы недели, отказывая потенциальным покупателям и закрыв объявление. Зато со второго раза звонков от реальных покупателей стало куда больше. Не пропали и агенты. Звонили не массировано, зато каждый отличался изюминкой в разговоре.

— Добрый день, это агентство [такое-то]. А почему фотографий вашей квартиры нет у нас на сайте?

— Добрый. На каком сайте?

— Ну, у нас есть внутренний корпоративный сайт.

— Тогда, возможно, потому, что я не размещал объявление на вашем внутреннем корпоративном сайте?

— Да, но к нам обычно сливается вся информация с фотографиями, а сейчас нет.

— Понятно.

— Хотите сотрудничать с агентством?

— Пожалуй, снова откажусь.

— А почему?

— Потому что знаю, что справлюсь сам.

— А вы знаете, чем занимаются агенты?

— Конечно.

— Так, и чем же?

— Давайте сегодня обойдемся без экзаменов, хорошо?

— Но вы же месяц не можете продать квартиру! Значит, у вас нет покупателей, а мы их найдем!

— Покупателей у меня хоть завались.

— Погодите-ка! Вы сами сказали, что еще не продали квартиру! Значит, врете, что есть покупатели!

— До свидания.

Реальный покупатель объявился на следующий день после того, как я повторно вывесил объявление на Onliner. Позвонила женщина, которая была готова покупать не глядя. И на этот раз безо всяких кредитов — только хрустящие отечественные рубли. За день до заключения сделки позвонил еще один риелтор.

Источник: onliner.by

— Мы рядом с вашей квартирой находимся! (Наверное, это должно придать продавцу уверенности. — Прим. автора) Есть покупатель, которому ваша квартира понравится. Если приведу его, то заключите с нами договор?

— То есть если я откажусь заключать с вами договор, то вы не предложите мою квартиру человеку, который уже платит вам за помощь в выборе жилья? Даже зная, что это подходящий для него вариант?

— Так, послушайте, вы ничего не понимаете. Так подпишете или нет? Настоящий покупатель с деньгами на руках!

— Позвоните завтра после двенадцати часов.

(Утром следующего дня я подписывал договор в кадастровом агентстве, но, памятуя, что сделка может сорваться в любой момент, никому не отказывал, а просил перезвонить после полудня, когда уже точно все прояснится.)

— Странно, а почему вы так со мной разговариваете? Обычно люди радуются, когда я им реального покупателя обещаю. Не то что вы. Почему это после двенадцати?

— Потому что до двенадцати я ем. Всего хорошего.

«Сегодня я многое понял»

Объявление я подал 7 июня, а уже 10 июля продал квартиру почти за $41 тыс. (на тот момент 83 тыс. рублей по курсу). От первоначально выставленной цены уступил тысячу, но не агентам, а людям, которые купили себе жилье. Риелторы обещали от $38 тыс. до $40 тыс. в эквиваленте, причем без учета трехпроцентной комиссии. Телефон за это время выдержал не один десяток вызовов.

Источник: onliner.by

Вот что я вынес из всей этой истории. Только личные впечатления и наблюдения.

Некоторые риелторы не хотят помогать ни покупателю, ни продавцу. Такие ребята хотят комиссию, и обязательно с двух сторон. Если одна из сторон не хочет делиться, вторая ничего не получит просто потому, что для агента такая ситуация недостаточно выгодна.

Да, самому продавать квартиру непросто. Надо собрать несколько справок (об этом подробнее чуть ниже), быть на связи, иметь возможность отвечать на звонки и приезжать показывать квартиру (что особенно неудобно, если вы там не живете).

Увы, есть многочисленная категория людей, которые уверены: все операции с жильем обязательно должны совершаться с помощью агентств недвижимости. Не зря же их так назвали! Типа как за продуктами отправляешься в магазин, так и за квартирой идешь к риелторам.

Бывают хорошие риелторы. Мне попался один. Парень принес распечатку сделок по похожим на мою квартиру вариантам, сориентировав по актуальным ценам. Он же объяснил некоторые юридические нюансы. Но стоит ли это, как в моем случае, почти 2,5 тыс. рублей?..

Как это было

Многим кажется, что сделки с недвижимостью — это настолько мучительный и невозможный процесс, что самому не справиться. Но сегодня процесс упрощен и далеко не так страшен, как кажется новичкам. Я составил совсем краткий гайд — чтобы показать, насколько все просто. Схема годится и для продавца, и для покупателя, но я опишу процесс от лица продавца.

Источник: onliner.by

Вы решили продать квартиру. Разместили объявление, нашли покупателя и договорились с ним об условиях сделки. Что дальше? Продавцу надо обязательно собрать следующие документы: развернутую копию лицевого счета из РСЦ, свидетельство о государственной регистрации, технический паспорт и правоустанавливающий документ (проще говоря, бумага, из которой видно, как вы стали владельцем квартиры, — обычно это договор купли-продажи, договор с застройщиком или свидетельство о праве на наследство).

Если квартира нажита в браке, потребуется согласие супруга — либо нотариально заверенное, либо в виде личного присутствия при подписании договора. Справки продавца из психоневрологического и наркологического диспансеров для сделки необязательны, но со стороны покупателя нелишним будет их потребовать. Также попросите показать последние оплаченные жировки.

Затем кому-то из участников сделки придется съездить в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру (прежнее БРТИ). В Минске оно относительно недавно переехало на улицу Максима Богдановича, 153. Там надо записаться на прием к регистратору. В моем случае ближайшая запись была только через неделю.

Источник: onliner.by

В назначенное время приходите со всеми документами. Если все в порядке, то минут через 40 все будут счастливы — с оформленным договором и свидетельством о регистрации. Услуги регистратора стоят около 200 рублей. Оплатить можно на месте через ЕРИП с помощью телефона. IT-страна!

Итоги

Вот мои расходы, связанные с продажей квартиры, чуть более чем за месяц (с учетом небольшого перерыва): 5 рублей — закрепление объявления на сервисе «Дома и квартиры» на Onliner, около 105 рублей — оплата услуг регистратора (договорились с покупателем, что оплатим общую сумму в 210 рублей пополам). Бензин… Пусть за все время на все про все с запасом ушел полный бак — еще 80 рублей.

Итого я потратил порядка 190 рублей (меньше $100). Такие дела .