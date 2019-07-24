«Огромная задолженность»: предприятия АПК не могут вернуть долги МАЗу 14 24.07.2019, 19:17

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По случаю 75-летия МАЗа руководство холдинга выдаст работникам вместо премий продуктовые наборы.

По случаю 75-летия Минского автомобильного завода руководство холдинга «Белавтомаз» решило поддержать всех работников. Но вместо денежных премий им выдадут продуктовые наборы, так как «МАЗ» не может взыскать средств со своих должников.

Продуктовыми наборами на сумму 100 рублей планируется отблагодарить всех работников, за исключением тех, кого заметят за нарушением трудовой дисциплины. Выдать продуктовые наборы планируется 9 августа. Наборы включают в себя ряд мясных продуктов, печенье и сыр, сообщает телеграм-канал «NEXTA».

При этом ряд работников выражает недовольство тем, что вместо денежных премий им выдадут продуктовые наборы.

В беседе с корреспондентом belsat.eu заместитель коммерческого директора Сергей Захаревич объяснил, что выплатить денежные премии работникам холдинга сейчас бы просто не получилось. Причина в том, что многие предприятия, которым «МАЗ» поставлял технику, не могут за нее рассчитаться.

«На сегодняшний день с учетом огромной встречной дебиторской задолженности многих предприятий аграрно-промышленного комплекса Республики Беларусь, которые предлагают свою продукцию, проведена такая встречная поставка», — отметил Сергей Захаревич.