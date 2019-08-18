«С пчелами можно выйти на средний доход по стране» 3 18.08.2019, 15:17

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Фото: tut.by

Как минчанка совмещает работу с авто и пасеку.

У минчанки Татьяны Поляковой с детства два увлечения (автомобили и пасека), которые ей удалось сохранить во взрослой жизни. Девушка занимает руководящую должность в лизинговой компании, которая специализируется на автомобилях. А по выходным и в отпуске отправляется за 330 км на пасеку. Пчеловод в третьем поколении рассказала tut.by, сколько денег придется потратить на пасеку новичку и какую роль в рое исполняют гвардейцы, а также поделилась советами, как отличить качественный мед от некачественного.

«Когда мне было два года, я разозлилась на пчел и решила, что сумею их воспитать»

Каждый выходной день Татьяна садится за руль своей машины и отправляется по маршруту Минск — Мстиславль. Именно там живет ее отец, который содержит их общую пасеку.

— У нас в семье давние традиции пчеловодства, — рассказывает Татьяна. — В 1962-м мой дедушка купил один улей с пчелами. С питанием тогда было плохо, особо никаких сладостей в деревне не купить. Появление улья стало для всех событием. Постепенно дедушка начал развивать пасеку и приобщать к работе всех троих детей. Мой отец тогда был восьмиклассником и увлекся пчеловодством, теперь у нас с ним общая пасека. Своя пасека под Оршей у моего брата. Мечтаю последовать его примеру и завести собственную.

Дедушка и бабушка Татьяны на пасеке в середине 1960-х. Фото: архив Татьяны Поляковой



Фото: tut.by

Первое знакомство девушки с пчелами — до сих пор предмет шуток в ее семье.

— Когда мне было два года, я разозлилась на пчел, которые мешали играть во дворе нашего дома. Решила, что сумею их воспитать. Взяла палочку, подошла к ближайшему домику и начала стучать ею по летку (отверстие в улье для вылета пчел. — Прим. TUT.BY). Конечно, после такого «воспитания» пчелы напали на меня. Мама и папа спасли чудом, хотя пару укусов все-таки успела получить.

Татьяна каждое лето проводила в деревне, практически выросла на пасеке.

— Когда люди узнают, что я с детства занимаюсь пчеловодством, обязательно говорят:

«Так они же кусаются!». Но я привыкла к ним с детства, у меня не было панического страха перед ними.

Пасека Поляковых в середине 1980-х. Фото: архив Татьяны Поляковой



Фото: tut.by

Меня часто спрашивают, как полюбить пчел. Думаю, надо сперва осознать пользу, которую они приносят. Пчелы участвуют в опылении, без них невозможно появление многих овощей и фруктов, с помощью пчел повышают урожай, а про мед можно говорить бесконечно.

Когда люди видят мед, то обычно не задумываются, насколько это трудоемкий процесс. Чтобы произвести столовую ложку, трудится несколько десятков пчел, которым нужно собрать нектар с десяти тысяч цветков. А это означает необходимость облететь около миллиона бутонов. А ведь не в каждом остается нектар.

«Зачем девушкам водить грузовик? В числе прочего это был вызов мальчикам, желание показать себя»

В общении с пчелами у Татьяны был перерыв: окончив в Орше школу, Татьяна поступила в минскую Академию управления, а после ее окончания устроилась в лизинговую компанию.

— Очень хотела, чтобы интерес к машинам стал частью моей работы. На пятом курсе стала искать место распределения. Прошла собеседование в частную компанию. Но оказалось, что выпускников академии могли послать только на предприятия с государственной формой собственности. Однако выход нашелся: подала документы на платное в магистратуру и устроилась на работу мечты. У меня был восьмичасовой рабочий день и четырех-пятичасовые занятия. По окончании получила справку о самостоятельном трудоустройстве.

Сейчас на пасеке около 60 ульев



Фото: tut.by

Интерес к машинам у девушки еще со школы.

— Хорошо помню первый вау-эффект! В классе шестом-седьмом моя одноклассница и соседка предложила подвезти меня до дома. За ней заехала сестра на новенькой машине, которую ей недавно подарили. Представьте, в Беларуси только начали появляться иномарки. Все ездили на стареньких советских автомобилях или подержанных заграничных авто. Для меня та машина показалась чудом техники. Да и девушки за рулем вызывали восхищение. Тогда я загадала, что когда-нибудь у меня будет современная машина. Ходила с отцом в гараж, наблюдала за ремонтом машин, которые он делал, могла отыскать и подать нужный ключ. Поэтому к старшим классам имела представление, что находится под капотом.

В десятом классе Татьяна с подругами решила записаться в УПК (учебно-производственный комбинат) на вождение сразу на две категории — B и С. Зачем девушкам понадобилось водить грузовик? С одной стороны, это был вызов мальчикам, желание показать себя. С другой — интерес к технике.

Фото: tut.by

— Два года после уроков в школе мы ходили на занятия в УПК. Часов вождения там было гораздо больше, чем в автошколах, более подробно рассказывали об устройстве автомобиля. Основные теоретические и практические занятия у нас были на категорию С. Нарабатывали их на грузовиках ГАЗ-53. Дополнительно выполняли нормативы и на категорию В. В конце одиннадцатого класса у нас был двухэтапный экзамен на обе категории. В 2005-м, в семнадцать лет, получила права.

Годы спустя оказалось, что машина нужна нашей героине не только для работы. От Минска до Мстиславля — около 330 километров, поэтому на общественном транспорте туда добираться долго и неудобно.

«Набор пчеловода-новичка обойдется минимум в 350 рублей»

Улей изнутри: в деревянный ящик — «магазин» — пчелы складывают мед



Фото: tut.by

Несмотря на значительное расстояние, Татьяна старается ездить на Мстиславщину по выходным и проводить отпуск на пасеке.

— Для меня это удовольствие! Настоящее спасение от суеты, рутины, городской жизни. К тому же, чтобы поддерживать пасеку, нужно постоянное присутствие с начала и до конца сезона. Он начинается с середины апреля и продолжается до середины октября. Нужно наблюдать, ухаживать, контролировать, следить за роением пчел, чтобы не распустить пасеку, собирать мед. Мой отец на пенсии и в сезон живет на пасеке. Зимой мы с ним думаем о следующем годе, размышляем, что нужно сделать за межсезонье. Несколько лет назад мы ввели новую породу — бакфаст. Это мирные и продуктивные пчелы. А в начале этого сезона заказали карнику (порода пчел. — Прим. TUT.BY) в Польше: в этой стране много лабораторий, где изучают и разводят этих насекомых. Белорусскому материалу я не очень доверяю.

Сейчас в семье нашей собеседницы около 60 ульев.

— Почему не называю точное число? У нас есть небольшое количество отводков (новых пчелиных семей), потом будем их соединять с другими семьями, чтобы усилить ульи. По белорусским меркам средняя пасека — около 30−40 ульев, крупная — более 100. Хотя в других странах, например Канаде, пасека на 200 ульев считается средней, а до 100 — маленькой.

Окуривание пчел дымом перед поднятием рамок



Фото: tut.by

Татьяну часто спрашивают, с чего начать свою пасеку.

— Главное — трезво оценить силы. Действительно ли вам это нужно? Если вы уверены, то прежде всего важно найти место, богатое медоносами (растение, посещаемое пчелами для сбора нектара, пыльцы с цветков и клейкого вещества с молодых листьев и побегов). Необходимое условие — наличие взятка (медоносных растений, которые выделяют нектар). Наша пасека находится на границе с Россией. В радиусе пяти километров она окружена лугами и лесами, поэтому с ним нет проблем.

На пасеку нужно оформить документы: паспорт, в котором ежегодно ставится отметка ветеринара о состоянии и поголовье ульев, и справку от местных органов власти, если вы планируете продавать мед. Для защиты «мирных» жителей вокруг пасеки должен быть плотный забор высотой не менее двух метров, а сами ульи — стоять не ближе четырех метров к нему. Расстояние между соседними пасеками должно быть минимум три километра.

После того как вы выбрали и подготовили место, необходимо обзавестись всем необходимым: ульями, пчелами, инвентарем.

— Пчелиный домик можно купить с рук по объявлению: цена от 60 до 100 рублей. Дополнительные рамки — еще 20 рублей. Отводок пчел стоит 90−120 рублей. Теперь о рабочих инструментах: стамеска, лопатка, захват для рамок, щетка, дымарь, вилочка для распечатки сот, сито, клеточка для матки, наващиватель — минимум 120 рублей. И, конечно же, медогонка: цена за старый аппарат по объявлению начинается от 60 рублей. Итого, набор пчеловода-новичка для пасеки с одним ульем обойдется минимум в 350 рублей. Ко всему этому добавим кропотливый труд пчеловода в разгар сезона.

Татьяна окуривает рамки с сотами для усмирения пчел



Фото: tut.by

Впрочем, усилия того стоят.

— Пасека среднего размера может обеспечить минимальный уровень проживания семьи. При большой пасеке можно выйти на средний доход по стране.

«В зависимости от того, круговые или восьмиобразные движения делают разведчики, рабочие пчелы понимают, куда им лететь»

О пчелах Татьяна может говорить бесконечно.

— У них удивительная социальная организация! У каждой — своя роль.

Рабочие пчелы приносят нектар в улей. Живут они всего пару недель: от бесконечных полетов у них стираются крылья.

Есть пчелы — кормилицы потомства, пчелы, которые составляют свиту пчелы-матки, постоянно обеспечивают ее кормом.

Татьяна показывает рамку с сотами. Деревянные рамки для ульев делает ее отец — Николай Поляков



Фото: tut.by

Основная функция пчел-разведчиц — найти поля для медосбора, чтобы там было достаточно нектара. Когда разведчицы находят такие места, они возвращаются в улей и танцем показывают рабочим пчелам, где и на каком расстоянии находится это место. В зависимости от того, круговые или восьмиобразные движения они делают, рабочие пчелы понимают, куда им лететь.

В пчелиной семье появляется много трутней, но только один из них спарится с маткой, и нет гарантии, что это трутень из родной семьи. Матка сама выбирает партнера и спаривается всего один раз за жизнь. При этом она может отложить до нескольких тысяч яиц в день. После этого трутень погибает. Остальные трутни согревают расплод — новое поколение рабочих пчел. Перед зимовкой пчелы избавляются от лишних ртов и выгоняют трутней из улья. Несколько пчел тащат трутня из гнезда, выбрасывают его на улицу и не пускают обратно.

А еще среди пчел есть гвардейцы — охранники летка (отверстия в улье для влета и вылета пчел, а также для вентиляции), которые оберегают свою семью от нападения шершней, ос, пчел из другого улья, которые могут украсть мед.

«Однажды у нас после зимовки погибла треть пчел на пасеке»

Девушка достает рамки с сотами из улья для выкачки меда



Фото: tut.by

В июне этого года в Городокском районе медведь забрался на пасеку и разворотил улья. На пасеке у Поляковых проблем с дикими животными не было. Интересуемся, с какими еще сложностями могут столкнуться пчеловоды.

— Однажды у нас после зимовки погибла треть пчел. Оказалось, что они остались зимовать на рапсовом меде, который при кристаллизации становится очень твердым. Им трудно и энергозатратно его рассасывать. Температура на улице понижается, насекомым нужно много энергии для согрева. Поэтому пчелы умерли от голода. Для людей рапсовый мед очень полезный, содержит много бора для костной системы. Но пчелы не смогли на нем перезимовать. Несколько лет после этого восстанавливали пасеку.

Самая распространенная болезнь у пчел — варроатоз, или пчелиный клещ. Маленький паразит прикрепляется к хитиновому брюшку. Иммунитет падает. Даже если особь будет накормлена и согрета, скорее всего, она из зимовки не выйдет. Поэтому нужно постоянно осматривать пчел. Перед зимовкой обрабатываем их настоем из лекарственных трав, чтобы мед был чистый.

Впрочем, от неожиданностей никто не застрахован. Однажды наши пчелы искусали лошадь. После быстрой езды взмыленное животное привязали к забору недалеко от пасеки. Мы об этом не знали. Лошадь сильно вспотела, а пчелы чувствительны к резким запахам, а пот для них — сильный раздражитель. Срочно вызвали ветеринара, отпаивали-откармливали лошадь. Благо все закончилось хорошо.

«В магазинах часто продают мед с осадком: он содержит примеси или перенес шоковый разогрев»

Татьяна и Николай Поляковы осматривают улей



Фото: tut.by

Из поездок за границу Татьяна привозит местный мед. Такие же сувениры дарят девушке друзья.

— Стараюсь пробовать мед из разных стран, чтобы по вкусу понимать, из чего он сделан. Как своеобразный медовый сомелье. Пробовала эвкалиптовый мед из Марокко, цветочный из Германии, финиковый из ОАЭ, лавандовый из Франции. Да всякие — гречишный, хлопковый, падевый. В Беларуси сейчас появляется много новых для нашей страны форм меда: купажированный (смесь нескольких видов), крем-мед. Но самый любимый — с нашей пасеки.

Как понять, какой мед хороший?

— Оценить на запах: он не должен быть кислым, с запахом брожения, должен иметь приятный сладковатый цветочный аромат. На вкус не должен быть кислым, отдавать излишней горечью или брожением. Хорошо, когда мед однородной структуры, без осадка. В магазинах часто продают с осадком. Такой содержит примеси или перенес шоковый разогрев. Затем его остудили, разлили в банки, поставили на полки.

Пчелы начали отстраивать соты и заполнять их медом



Фото: tut.by

Существуют химические способы проверки качества меда, делится профессиональными секретами Татьяна.

— Можно развести столовую ложку продукта в стакане воды. Если появится осадок, значит, есть примеси. Еще в смесь воды и меда добавляют капельку йода. Если медово-водяная смесь посинела — мед содержит крахмал. Его используют для утяжеления. Или можно прийти на рынок с химическим карандашом. На бумагу, палец или ложку наносят слой меда и проводят по нему карандашом или карандаш опускают в сам мед. Опять же, посинение смеси или окрашенный след свидетельствуют о наличии крахмала. Можно отправить пробу в лабораторию на анализ на определение фермента диастаза. Санитарно-гигиенические службы открыты при санстанциях и рынках. Процедура платная, но доступная. Тем более если вы собираетесь и дальше покупать мед в этом месте.

Поле с цветками фацелии, где пчелы собирают нектар



Фото: tut.by

Татьяна Полякова планирует и дальше развивать традиции своей семьи. Девушка мечтает о пасеке на прицепе или передвижном трейлере.

— Люблю деревенскую жизнь как отдых от городской, смену обстановки. Наслаждаюсь свежим воздухом, поющими соловьями, запахом цветов. Но постоянно жить в глухой деревне не смогла бы. Да и пчелиный сезон длится не весь год. Мне нужно постоянное движение, я очень активный человек. Поэтому важно сочетать городскую жизнь и природу. Мечтаю о своем доме недалеко от города. И присматриваюсь к автоматизированной передвижной пасеке. Ее можно перевозить к разным травам: например, гречихе или лаванде.