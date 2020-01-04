В каких странах в какое время года лучше отдыхать? 3 4.01.2020, 10:59

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«Райский уголок» можно найти в любом месяце.

Отпуск у туристов обычно ассоциируется с летом, когда тепло, а дети на каникулах. Однако мир устроен так, что теплое место для отдыха в нем найдется в любое время года, пишет tio.by.

Январь

Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ, Хайнань, Шри-Ланка, Доминикана, Куба, Мальдивы, Сейшелы, Оман, Филиппины, Канары, Маврикий

В самом начале года гарантированно будет тепло на Кубе и в Доминикане, которые, к слову, безвизовые для белорусов. Эти страны могут порадовать довольно невысокими ценами на проживание и уникальной атмосферой. Многие отели предлагают систему «все включено».

В январе-феврале устанавливается сухой сезон в Юго-Восточной Азии - самое время для путешествия в Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Малайзию.

Также конец декабря - начало января может стать неплохим временем для посещения европейских столиц, празднично украшенных к Рождеству и Новому году.

Февраль

Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ, Хайнань, Шри-Ланка, Доминикана, Куба, Мальдивы, Сейшелы, Оман, Филиппины, Канары, Маврикий

В Египте в феврале может быть достаточно ветреная погода, однако многих туристов это не пугает: в принципе, купаться в это время можно, отели со “все включено” никуда не деваются, а цены на туры при этом ниже. Тем более, именно в феврале, после долгой зимы, так хочется тепла и солнца.

Китай (в частности, остров Хайнань), Шри-Ланка, Вьетнам, Куба и Доминикана также легко могут гарантировать вам ровный красивый загар. Еще одно прекрасное место, куда можно отправиться в феврале, – это индийский штат Гоа. На этом экзотическом курорте вас ждет теплое море, беззаботная атмосфера, добродушные местные жители и весьма приятные цены.

Январь и февраль - время Таиланда и Индии. Сезон муссонов закончен, Спокойное море и отсутствие тропических ливней в этот период гарантированы, а значит, ничто не помешает вам насладиться экзотикой и богатой культурой стран Азии.

Март

Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ, Хайнань, Шри-Ланка, Доминикана, Куба, Мальдивы, Сейшелы, Оман, Филиппины, Канары, Маврикий, Египет, Филиппины, Куба

В марте можно организовать себе хороший пляжный отдых в Индии, Таиланде. Или провести экзотический отпуск на красивейших островах, таких как Филиппины, Маврикий и Сейшелы.

Также март-апрель - хорошее время для посещения европейских столиц: во многие из них туристы массово приедут только летом, поэтому в начале весны будет меньше очередей. К тому же, уже в марте-апреле во многих городах Европы наступает настоящая весна, а цветение так к лицу европейским зданиям!

Апрель

Египет, Тайланд, Вьетнам, Индонезия, ОАЭ, Хайнань, Шри-Ланка, Доминикана, Куба, Мальдивы, Сейшелы, Оман, Филиппины, Малайзия, Марокко, Канары, Маврикий

Многие туристы, выбирая, куда поехать на отдых в апреле, выбирают теплые африканские страны: Египет, Тунис, Марокко. Впрочем, в Тунисе может быть еще прохладно по вечерам, но в целом погода уже достаточно хороша для того, чтобы загорать и наслаждаться атмосферой улочек африканских городов.

В апреле хорош Таиланд. Погода располагает к отдыху: вода в море - "парное молоко", температура воздуха достаточно комфортна. Могут идти небольшие дожди, но туристы отмечают, что они скорее приносят свежесть, чем портят впечатление от отдыха.

Май

Турция, Египет, Тунис, Кипр, Индонезия, Хайнань, Сейшелы, Малайзия, Канары, Маврикий, Мальта

В мае на многие курорты Испании, Хорватии, Греции, Болгарии приходит хорошая погода, хотя риск прохлады все еще есть, да и море еще может не достаточно прогреться. Впрочем, риск нивелируется тем, что туристов в это время меньше, чем в летние месяцы, цены ниже, а у детей еще не начались каникулы - поэтому в отелях и на пляжах в целом будет не так шумно, как летом.

Рекомендуем провести майский отпуск в каких-нибудь интересных городах на берегу моря - например, Барселоне: если погода не будет располагать к купанию, городские прогулки вас точно не расстроят.

Июнь

Турция, Греция, Кипр, Тунис, Болгария, Россия (Черное море), Абхазия, Грузия, Испания, Италия, Черногория, Хорватия, Франция, Индонезия, Сейшелы, Малайзия, Марокко, Албания, Португалия, Румыния, Канары, Майорка, Мальта

С наступлением лета внимание туристов переключается на разнообразную, как калейдоскоп, богатую достопримечательностями Европу. Европейские страны хороши и для путешествий с детьми (малышам наверняка понравятся парижский Диснейленд и испанский “Порт Авентура”), и для любителей экскурсионных поездок, и для самостоятельных туристов.

Тем более, что летом в Египте и ОАЭ очень жарко (впрочем, это не мешает туристам, которые нормально переносят жару, отдыхать в этих странах), а в Таиланде часто идут ливни.

Лето в Турции - тоже самый пик сезона, поэтому здесь может быть людно и довольно жарко, поэтому при возможности поездку в Турцию лучше планировать на бархатный сезон - то есть сентябрь-начало октября.

Июль

Турция, Греция, Кипр, Тунис, Болгария, Россия (Черное море), Абхазия, Грузия, Испания, Италия, Черногория, Хорватия, Франция, Индонезия, Сейшелы, Малайзия, Марокко, Албания, Португалия, Румыния, Канары, Майорка, Мальта

Июль - макушка лета и, наверное, самое пиковое время для отдыха. Курорты Европы радуют разнообразием и теплой погодой. Цены обычно подрастают за счет популярности этого времени отдыха, однако некоторым туристам удается словить дешевый горящий тур. В Турции в это время тоже популярный сезон, когда погода в целом радует, но для некоторых может показаться слишком жаркой.

В это время на курортах Египта очень жарко. Однако, если вы любите жару, или же устраивать себе сиесту и выходить из номера утром и вечером, когда прохладнее, - почему бы и нет? То же справедливо и в отношении Туниса.

Зато приятной и комфортной погодой могут порадовать острова атлантического побережья: Мадейра, Кабо-Верде, Канары.

А вот Азия может не порадовать: в Таиланде и на Филиппинах в июле-августе бывает дождливо.

Август

Турция, Греция, Кипр, Тунис, Болгария, Россия (Черное море), Абхазия, Грузия, Испания, Италия, Черногория, Хорватия, Франция, Индонезия, Сейшелы, Малайзия, Марокко, Албания, Португалия, Румыния, Канары, Майорка, Мальта

Хорошо в июле-августе в Хорватии и Черногории, Болгарии, Греции, особенно на островах, а также на Кипре и Мальте. Самое время отправиться на острова атлантического побережья: Мадейру, Кабо-Верде или Канарские острова. Из экзотических направлений с комфортной погодой подойдут Китай, Япония, Малайзия, Сингапур, Индонезия (в августе наблюдается минимальное количество осадков), Вьетнам, Багамы, Фиджи. При этом в Таиланде, Филиппинах и на Шри-Ланке могут идти дожди.

Сентябрь

Турция, Египет, Греция, Кипр, Тунис, Болгария, Россия (Черное море), Абхазия, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Черногория, Хорватия, Франция, Индонезия, Сейшелы, Малайзия, Марокко, Албания, Португалия, Румыния, Канары, Майорка, Мальта, Маврикий

В сентябре на европейских курортах наступает “бархатный сезон”: цены снижаются, появляются свободные места в хороших отелях, дети и студенты уезжают на учебу, а море все еще остается теплым. В это время хорошо ехать в Грецию, Болгарию, Италию, А также страны Северной Африки - Египет, Марокко и Тунис.

Сентябрь - лучшее время для отдыха в Турции: туриста ждут все прелести бархатного сезона при высокой вероятности хорошей погоды. А вот в октябре в Турции уже может быть дождливо, что следует учитывать при планировании поездки.

Октябрь

Турция, Египет, Тунис, Кипр, ОАЭ, Израиль, Сейшелы, Малайзия, Марокко, Танзания, Канары, Маврикий, Мальта

Одно из лучших мест в эти месяцы - это Арабские Эмираты. Октябрь в ОАЭ считается разгаром сезона. Однако необходимо учитывать, что большая часть месяца приходится на Рамадан, когда действуют строгие ограничения на любые развлечения и спиртные напитки.

Хорошо в октябре будет в Израиле и Иордании: можно совместить пляжное времяпровождение с экскурсиями. А вот в Турции погода может быть непредсказуемой.

Ноябрь

Египет, Тайланд, Индия, ОАЭ, Хайнань, Шри-Ланка, Израиль, Куба, Доминикана, Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Канары, Маврикий

Ноябрь - время экзотики! В ноябре-декабре начинается сезон в Юго-Восточной Азии. Прекрасное время для посещения Камбоджи, Таиланда, Вьетнама (но учитывайте, что во Вьетнаме в это время океан может быть неспокоен). Заканчивается сезон дождей и в Индии, туристы смогут насладиться теплой сухой погодой и бурной жизнью.

Декабрь

Тайланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ, Хайнань, Шри-Ланка, Куба, Доминикана, Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Танзания, Канары, Маврикий

Декабрь - хорошее время для посещения Индии и экзотических азиатских стран: Таиланда, Китая (остров Хайнань).

Также это один из самых популярных месяцев для посещения ОАЭ. Во-первых, в это время устанавливается комфортная нежаркая температура. Во-вторых, в преддверии Нового года моллы и торговые центры устраивают многочисленные распродажи! А вот относительно того, можно ли купаться в ОАЭ в декабре, отзывы туристов расходятся. Одни считают декабрь лучшим месяцем для отдыха в ОАЭ, в том числе и для купания (особенно в первой половине декабря). Другие отмечают, что по ночам в декабре обычно холодно, и если с получением загара проблем не возникнет, то из-за холодных ночей температуру воды комфортной не назовешь: “разве что окунуться”. В общем, зависит от того, к чему привык турист и какие температуры воды и воздуха для него комфортны.

На Канарских островах в декабре тепло, купаться можно, но температура океанской воды тоже не всем покажется комфортной.

В декабре улочки европейских городов наполняют праздничные елки, рождественские ярмарки, запах глинтвейна и имбирных пряников. Учитывая то, что в Европе Рождество зачастую празднуют шире и ярче, чем Новый год, рекомендуем планировать поездку именно на предрождественский период. Но учитывайте, что в последнюю неделю уходящего года в популярных европейских столицах туристов может быть не меньше, чем в июле на пляжах Турции!