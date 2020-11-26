Слабость России нарастает 10 Эль Мюрид

26.11.2020, 8:42

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Эль Мюрид

Переформатирование мирового газового рынка — в самом разгаре.

Ввод в строй сербского участка «Турецкого потока» могут отложить до весны 2021 г. По первоначальному графику, газ по участку намеревались подать в конце 2020 г., сообщает агентство S&P Global Platts.

Строительство сербской ветки намеревались завершить к концу года, но источники утверждают, что «работы идут не по графику». Глава Сербской газовой ассоциации Вожислав Вулетич заявил ранее, что строительство компрессорной станции, соединяющей сербский и болгарский участки, завершат к 1 мая 2021 г.

На северном маршруте также все без изменений. «Академик Черский» так и не приступил к работам по укладке трубы «Северного потока-2» и, скорее всего, в этом году и начале следующего года тоже не приступит — неблагоприятные сезонные условия (штормы и волнения на море) делают работу по укладке избыточно рискованной.

В декабре Газпрому предстоит решать вопрос о закупке мощностей транзита через Украину. В 2021 году контрактный объем составляет 40 млрд кубометров, все, что выше, будет оплачиваться по более высокому тарифу. Впрочем, пока совершенно неясно, какие именно объемы вообще будут востребованы в Европе — второй год подряд подземные хранилища заполнены буквально под горлышко, продолжающиеся карантинные мероприятия также не способствуют повышению спроса на газ, а давление третьих поставщиков только нарастает.

Уже понятно, что в 2020 году Газпром на европейском направлении покажет крайне слабые данные. У других поставщиков ситуация не сильно лучше, но у них меньше падение. Падение Газпрома на рынке буквально катастрофическое. Это объясняется как откровенными просчетами газпромовского руководства, так и объективными показателями — в кризис хуже всего дела идут как раз у самых крупных поставщиков. Большой шкаф…

Переформатирование европейского газового рынка в самом разгаре. В него вмешиваются как поставщики сырья, так и логистика. Резко возросшая политическая и военная активность Турции — как раз пример попытки Эрдогана войти в число тех, кто будет делить европейский газовый рынок, оттесняя от него конкурентов-неудачников. И в этом смысле война Турции с Россией, которая уже идет на трех локальных театрах боевых действий, и которая может в любой момент дополниться новыми локальными участками, это война в первую очередь за европейский рынок. Не беда, что у Турции нет газа, зато у нее есть выгодное географическое положение. А вот у России с положением дела обстоят отвратительно: Украина — враждебное государство, Беларусь вот-вот станет им, а обходные маршруты по морю на севере и юге находятся под тяжелым прессом угроз и помех.

Если же учесть буквально катастрофическое внутреннее положение, то слабость России нарастает. Что дает неплохой шанс «оттереть» ее от европейского рынка. Не всю и не целиком, но откусить увесистый кусок российской доли этого рынка — очень даже возможно.

Эль Мюрид, «Фейсбук»

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