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«Я — Песков»: с пресс-секретарем президента России случился казус

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  • 29.11.2020, 20:21
  • 22,835
«Я — Песков»: с пресс-секретарем президента России случился казус

Дмитрия Пескова не хотели пускать на каток.

Накануне вечером на Красной площади состоялось открытие ГУМ-катка.

На мероприятие пришли не только звезды российского шоубиза, но и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой – фигуристкой Татьяной Навкой. Однако на входе случился казус, свидетелями которого стали журналисты Peopletalk.

— Вы в списках? — спросила девушка-хостес.

— А я что должен быть в списках? Я — Песков.

— Позвоните организаторам, — сказала девушка и перешла к другим гостям.

Пескову пришлось сделать звонок, после чего его пропустили на ивент.

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