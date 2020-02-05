Бесплатные бонусы: что фирмы в Германии предлагают сотрудникам 5.02.2020, 10:44

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Комфорт на работе - козыри не только крутых стартапов.

Настольный футбол, бесплатные напитки и выпечка, массаж в обеденный перерыв, - все это знакомо нам по ярким картинкам из мира крутых стартапов. Это и компенсация за труд, и приманка для новых сотрудников, ищущих особенное место работы. Увеличивать бюджет на мотивацию теперь приходится и крупным компаниям. Во многих сферах не хватает квалифицированных работников - и речь уже идет не о поиске лучших из лучших. "Рынок работодателя превратился в рынок соискателя", - подчеркивает глава объединения предприятий цифровой экономики Bitkom Ахим Берг (Achim Berg), передает dw.com.

Условия работы выходят на первый план

Самоуверенность и ожидания соискателей возросли. А потому объявления о работе с сухим перечислением требований к претендентам уходят в прошлое. "Настольный футбол и теннис - это не все. Два менеджера хорошего настроения заботятся о благополучии персонала, - так фирма по аренде автомобилей пытается найти информатика. - Они помогут тебе с переездом и с визой". Менеджер по персоналу в берлинской фирме Ratepay Фридерике Шрёдер (Friderike Schröder) тоже говорит о том, что работодатели теперь активно рекламируют себя. Фирма, оказывающая финансовые услуги в сфере онлайн-торговли, начиналась со стартапа. Сегодня у нее 230 сотрудников и несколько десятков вакансий. Требуются IT-специалисты, особенно те, что разбираются в искусственном интеллекте. В берлинском офисе заняты сотрудники из 28 стран, их средний возраст - 30 лет. Помимо рабочих пространств у них есть комната отдыха с фруктами на столах. Напитки можно взять в баре, здесь же - несколько кофеварок. И, конечно же, настольный футбол.

"Для сегодняшних выпускников вузов работа с полным удобством, льготами и бонусами - нечто естественное, - говорит Фридерике Шрёдер. - Они ожидают гибкий график, меньше часов работы и больше свободного времени". Один из первых вопросов, которые задают соискатели, - о зарплате и дополнительных преимуществах.

На этот вопрос в Ratepay отвечают индивидуально: "У каждого свои потребности и интересы, и каждый должен сам определить, что ему важно на данном жизненном этапе - будь то проездной, пособие по присмотру за детьми или абонемент в фитнес-клуб".

Бонусы и льготы для сотрудников

Как показал опрос, проведенный Bitkom среди свыше 800 руководителей фирм и менеджеров по персоналу в Германии, гибкий рабочий график, возможности повышения квалификации и новейшие смартфоны и ноутбуки, которыми можно пользоваться и в личных целях, теперь относятся к стандартным предложениям работодателей. Служебной автомобиль, еще недавно важный символ статуса, - уже не в моде. Лишь 12 процентов компаний используют его как важный аргумент для того, чтобы склонить нового сотрудника к заключению договора. Почти каждая десятая компания предлагает зарплату выше средней. Два процента фирм готовы сделать одноразовую доплату к окладу в тпервый месяц работы. Почти каждый пятый работодатель, помимо государственной пенсии, предлагает производственное пенсионное страхование, которое включает в себя, в частности, пенсию за выслугу лет, пенсию по инвалидности в случае полной или частичной нетрудоспособности, пенсию в случае потери кормильца.

Инфографика: бонусы и льготы для сотрудников в Германии

Фридерике Шрёдер считает, что для того , чтобы удержать сотрудников, материальные бонусы должны быть лишь частью стратегии. "Молодые специалисты сегодня не работают только ради денег. Работа должна доставлять им удовольствие и давать возможность что-то изменить", - отмечает она. В фирме Ratepay персонал сам определяет стратегические цели компании. Среди собственных приоритетов в списке многих работников - личное развитие и повышение квалификации. "Мы отправляем людей на тренинги и конференции, предлагаем мастер-классы в офисе", - дополняет HR-менеджер из Берлина.

В свою очередь, в подборе персонала отдел кадров, который она возглавляет, обращает внимание не только на профессиональную квалификацию. "Сотрудники остаются работать в компании из-за других людей, - уверена Шрёдер. -У нас есть набор ценностей, которому кандидат должен соответствовать. Работоспособность, стремление к успеху, но в то же время и сердечность и забота о других", - поясняет Фридерике Шрёдер. А чтобы устранить малейшее недовольство, за каждым отделом закреплен один из кадровиков.