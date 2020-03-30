«Целый автобус людей увезли на Гомель» 21 30.03.2020, 15:40

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Фото: Reuters

Что происходит под Лельчицами, где у мужчины — COVID-19.

У 50-летнего жителя агрогородка, что в трех километрах от Лельчиц, обнаружили COVID-19. До этого у него диагностировали пневмонию. Сейчас мужчина находится в инфекционной больнице в Гомеле, пишет tut.by.

Местные жители рассказывают, что коронавирус — у директора одного из сельхозпредприятий. После того как мужчину изолировали, стали приезжать за теми, кто контактировал с ним.

— Вчера скорые весь день ездили и забирали людей: родных, коллег и даже из райисполкома кого-то. А потом целый автобус людей увезли на Гомель. И сегодня еще забирают. Если так пойдет и дальше, то пол-Лельчиц изолируют, — говорит житель агрогородка Алексей.

Лельчицы — это глубинка белорусского Полесья, город на юге Беларуси, практически на самой границе с Украиной. Местные недоумевают: ну откуда у них коронавирус? Люди уверяют: мужчина никуда не выезжал.

— Сейчас посевная, никуда он не мог уезжать, он очень ответственный человек и не оставил бы свой колхоз в такое время, — рассуждают люди.

По информации журналистов, два теста на коронавирус у мужчины оказались положительными, сейчас врачи ждут результатов третьего контрольного теста. Позже COVID-19 у больного подтвердили официально.

Как ранее сообщал местный райисполком, в Лельчицах проводится эпидрасследование. Пациент госпитализирован в Гомельскую инфекционную больницу, его контакты также найдены и находятся на медицинском обследовании.