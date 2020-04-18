«Баста!»: В Минске возникли проблемы с вызовом «скорой» 13 18.04.2020, 21:44

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В столице не хватает экипажей?

За последний час телеграм-каналу «Баста!» поступило несколько сообщений о том, что в сейчас Минске невозможно дозвониться до «скорой помощи».

«Проблемы с вызовом «скорой». У бабушки схватило сердце. Пытались вызвать скорую с четырех номеров. То занято, то скидывают после 3-5 гудков, то просто не поднимают», - сообщила читательница.

«103 не отвечает. Ответили с трех телефонов только через 23 минуты. Минск», - пишет другой читатель.

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